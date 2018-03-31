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Engelli genç, kimliğinde fotoğrafı olmadığı için sınava alınmadı

KONYA'da bedensel engelli Ubeyde Cerrah Erdemsoy (15), iddiaya göre kimliğinde fotoğraf olmaması nedeniyle açık öğretim lisesi sınavlarına alınmadı. Aynı kimlikle aynı okulda 3 ay önce sınava girdiğini belirten Erdemsoy, "Çok üzüldüm....

Engelli genç, kimliğinde fotoğrafı olmadığı için sınava alınmadı
KONYA'da bedensel engelli Ubeyde Cerrah Erdemsoy (15), iddiaya göre kimliğinde fotoğraf olmaması nedeniyle açık öğretim lisesi sınavlarına alınmadı. Aynı kimlikle aynı okulda 3 ay önce sınava girdiğini belirten Erdemsoy, "Çok üzüldüm. Ben bu sınav için gecemi gündüzüme kattım" dedi. 
Doğuştan yüzde 92 oranında bedensel engeli bulunan Ubeyde Cerrah Erdemsoy, liseyi bitirmek için geçen yıl açık öğretim lisesine kaydoldu. İlk sınavına geçen aralık ayında giren Erdemsoy, bugün bir kez daha sınava girmek için babası Kadir Erdemsoy ile Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gitti. Yetkililer, iddiaya göre, Erdemsoy'un kimliğinde fotoğraf olmaması nedeniyle sınava girmesine izin vermedi.
Oğlunun daha önce aynı kimlikle aynı okulda sınava girdiğini belirten baba Kadir Erdemsoy, "Benim bedensel engelli oğlum açık lisede okuyor. Geçen sene Aralık ayında aynı kimlikle aynı okulda sınava girdik. Benim oğlum o kadar çalıştı, o kadar emek verdi sınava geldi. Kimliğinde fotoğraf yok diye sınava alınmadı. Bu kimliği daha yeni aldım. Bu kadar mağduriyetin hesabını kim verecek ? Oğlum şu an şokta. Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Bu engellilerin önünden bu engelleri kaldırsınlar. Benim oğlum açık liseyi bitirmeyi çok istiyor. Memur olmak istiyordu. Aynı kimlikle aralık ayında neden sınava aldınız ?" dedi.
HAYALİM MEMUR OLMAK
Hayalinin masa başında memur olmak olduğunu belirten Ubeyde Cerrah Erdemsoy ise, "Ben gecemi gündüzüme katıp buraya gelmişim. Bana sorun çıkartıyorlar. O kadar çalıştım, çabaladım. Fotoğraf yok diye almıyorlar beni. Daha önce aynı kimlikle sınava girmiştim hiçbir sorun yoktu. Çok üzüldüm. Masa başında bir memur olmak istiyordum" diye konuştu. 
FOTOĞRAFLI

 

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