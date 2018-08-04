Engelli çocukların kamp sevinci

İSTANBUL, () –ARNAVUTKÖY Belediyesi engelliler için özel kamp programı düzenledi. Yaşları 7 ile 15 arasında değişen onlarca çocuk doğa ile iç içe ; kampın salıncak, macera parkuru, tırmanma parkuru, okçuluk yarışı, martak sporu, su oyunları, kano, deniz bisikleti gibi aktiviteleri deneyimleme şansına sahip oldu.

Arnavutköy İmrahor Mesire Alanı’nda düzenlenen kamp etkinliğine onlarca engelli çocuk ve ailesi katıldı. Hayatlarının büyük bir bölümünü evde geçirmek zorunda kalan engelli çocuklar hafta sonunu doğayla iç içe geçirdi. Çocuklar etkinlik alanında dev salıncaktan, engel parkuruna su yarışından matrak oyununa kadar birbirinden farklı aktivitelere katıldı.

Doğuştan yüzde 50 işitme engelli 11 yaşındaki Emirhan Akça, martak oyununu büyük bir keyifle oynadığını belirtirken, dev salıncağa binen Hamdiye karakuş ise, ilk başta korktuğunu ancak daha sonra çok eğlendiğini söyledi.

“ENGELLİ ÇOCUKLARIMIZ BU AKTİVİTELERLE MOTİVE OLUYOR”

Kalkan oyunu oynadığını ve salıncağa bindiğini belirten Yiğit Tosun, kampa geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Engelli çocuklara sahip aileler adına konuşan Yiğit Tosun’un annesi Gülcan Tosun ise, Arnavutköy Belediyesi’ne yapılan aktiviteden dolayı teşekkür etti. Bu aktivitelerin her zaman yapılması temennisinde bulunan Tosun, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Benim oğlumda kas erimesi bulunuyor. Biz moral olsun diye bu etkinliğe katıldık. Çok güzel zaman geçirdik. Hocalarımız çok ilgili ve saygılı. Burası özellikle engelliler için çok güzel bir ortam. Bu etkinliklerin daha çok olması engelli aileler için çok önemli bir şey. Çünkü çocuklarımız sürekli eve kapalı kalıyor, bir şey yapamıyorlar ve bu yüzden sinirli oluyorlar. Bu faaliyetlerle arkadaş edinebiliyorlar ve mutlu oluyorlar. Motive olabiliyorlar.”

“ENGELLİ ÇOCUKLARIN MUTLULUĞUNU GÖRMEK HER ŞEYE DEĞER”

12 yıldır kamplarda görev alan Aydın Albayrak, öğrencilerin internetsiz ortamda rehabilite edilmesi için kamp programı düzenlediklerini belirtti. Ailelerinden ve teknolojik ortamdan uzak bir şekilde çocukların 1 haftalık bu kamplarda konakladıklarını belirten Albayrak, ailelerin güvenlik kameralarıyla çocuklarını izleyerek kendilerini güvende hissetmeleri için her olanağı sağladıklarını belirtti. Sadece engelli çocukların konaklamadan aileleriyle bu kampa geldiklerini belirten Albayrak, etkinlikle ilgili şunları söyledi:

“Dev salıncak, macera parkuru, tırmanma parkuru, okçuluk yarışı, martak sporu, su oyunları, kano etkinliği, deniz bisikleti ve kamp ateşimiz var. Buradaki en eğlenceli olan aktivitelerden biri ise öğrencilere anlık komutlarla verdiğimiz doğaçlama drama eğitimi. Oyunlar kurgulayarak onların yaratıcılığını geliştirmeye çalışıyoruz. Engelli çocuklarımıza o kamp kıyafetlerini giydirmek bile, yüzlerindeki tebessümü görmek bizim en büyük mutluluğumuz. Bu her şeye değer.”

Engelli çocuklar kampta bulunan aktivitelerden sonra aileleriyle birlikte dağıtılan yemekleri yedi. Etkinlik gün boyu devam etti.

(FOTOĞRAFLI/GÖRÜNTÜLÜ)