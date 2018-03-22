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Engelli çocuklar kuru fasulye pilav partisinde buluştu

ADANA'da zihinsel engelli çocuklar için kuru fasulye pilav partisi düzenlendi. Yemekte buluşan çocukların mutluluğu gözlerine yansıdı. Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ADAPADER) Başkanı Derviş Göçmen ve yönetim kurulu üyeleri,...

Engelli çocuklar kuru fasulye pilav partisinde buluştu
ADANA'da zihinsel engelli çocuklar için kuru fasulye pilav partisi düzenlendi. Yemekte buluşan çocukların mutluluğu gözlerine yansıdı.
Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ADAPADER) Başkanı Derviş Göçmen ve yönetim kurulu üyeleri, 21 Mart Dünya Down Semdromu ve Farkındalık Günü'nde Seyhan Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde eğitim gören zihinsel engelli çocuklar için kuru fasulye pilav partisi düzenledi. Hayrettin Baba Aşevi'nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan engelli çocukların oldukça keyifli olduğu görüldü. Eğitmenlerin de katıldığı etkinlikte çocuklara, kuru fasulye ve pilav ile yöresel tatlılar ikram edildi.
Seyhan Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Oğuzhan Kibar, "Aslında engeller beyinlerdedir. Ben çocuklarımızın engelli olduğunu düşünmüyorum, ama toplumun yapısının engelli bireylere bakış açısının değiştirilmesi lazım. Böyle güzel insanlar olduktan sonra eminim ki hiç engel kalmayacak" dedi.  Çocuklarla yakından ilgilenen ADAPADER Başkanı Derviş Göçmen ise eğitmenler ve Hayrettin Baba Aşevi'ne destekleri için teşekkür etti.

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