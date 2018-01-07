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Engelli çocuklar 'badminton'la tanıştı

MUŞ'ta 'Gülüşünle raket tut' sloganı ile otizmli, işitme engelli, down sendromlu çocuklar, badminton sporu ile tanıştı. Badminton Milli Takım Antrenörlüğü tarafından 'Gülüşünle raket tut' sloganı başlatılan projede badminton...

Engelli çocuklar 'badminton'la tanıştı
MUŞ'ta 'Gülüşünle raket tut' sloganı ile otizmli, işitme engelli, down sendromlu çocuklar, badminton sporu ile tanıştı.
Badminton Milli Takım Antrenörlüğü tarafından 'Gülüşünle raket tut' sloganı başlatılan projede badminton sporu yapılmaya başlandı. 6-18 yaş gurubu otizmli, down sendromlu, işitme engelli çocuklar, okulların spor salonunda badminton oynadı. Oldukça mutlu ve heyecanlı oldukları görülen çocuklar, ilk antrenmanlarını Badminton Milli Takım Antrenörü Cesur Mutlu ile yaptı. Otizmli çocuklar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdülbari Aksoy ve davetlilerle badminton oynadı. Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
Muş'ta ilk defa otizmli çocuklara badminton oynatıldığını belirten Aile Sosyal Politikalar Müdürü Abdülbari Aksoy, şöyle dedi:
"Bakanlığımızın yürütmüş olduğu otizm eylem planı, Badminton Milli Takım Antrenörü Cesur Mutlu hocanın girişimi ile taçlandırıldı. Özel çocuklarımızın sporla rehabilitasyonu ve toplumla adaptasyonunda daha güzel sonuçlar doğuracağını görüyoruz. Çocuklarımızın bugün oyunla gördüğüm mutlulukları çok farklı."
Son 3 aydan bu yana 100'e yakın çocuğun badminton ile tanıştırıldığını belirten Antrenör Cesur Mutlu ise "Badminton branşının çocuklara bir eğlence, bir oyun olduğunu öğrettik. Projemiz çok anlamlı. 'Gülüşünle raket tut' projesi ile amacımız özel sporcularımıza spor yaptırabilmek. 3 yıl boyunca Muş'ta kalıp özel öğrencilerimizle birlikte tüm çocukları banminton sporunu öğretmeni hedefliyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI 

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