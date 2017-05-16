Engelli çocuklar, 1 günlüğüne polis oldu

Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - KONYA Emniyet Müdürlüğü, 'Engelliler Haftası' nedeniyle 30 çocuğu, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde ağırladı. Temsili olarak 1 günlüğüne polis olan çocuklar, TOMA aracına binip basınçlı su sıktı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şubesi, 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası'nda engelli çocukları unutmadı. Aralarında polis çocuklarının bulunduğu 10-15 yaşlarındaki fiziksel engelli 30 çocuk, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde bir günlüğüne temsili polislik yaptı. Polis Kıyafetleri giydirilen çocuklar, polis araçlarına bindirildi. Engelli çocuklar TOMA'ya binerek basınçlı su sıktı.
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