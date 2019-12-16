istanbul escort

beylikdüzü escort

banner314

banner325

Son Dakika

Engelli çocuğun bacağının kırılıp, eve gönderildiği iddiası

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan Ayşe Bozdoğan, 15 yaşındaki yüzde 99 engelli oğlu Efecan Karataş'ın gittiği okulda fizyoterapist tarafından bacağının kırıldığını ve hastane yerine eve gönderildiklerini iddia etti. Anne,...

GENEL 16.12.2019, 13:44
KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan Ayşe Bozdoğan, 15 yaşındaki yüzde 99 engelli oğlu Efecan Karataş'ın gittiği okulda fizyoterapist tarafından bacağının kırıldığını ve hastane yerine eve gönderildiklerini iddia etti. Anne, şikayette bulunurken, suçlanan okul yönetimi de kendilerine iftira atıldığını belirterek karşı suç duyurusunda bulundu.

Olay, 6 Kasım'da özel bir engelli rehabilitasyon okulunda meydana geldi. İddiaya göre, Ayşe Bozdoğan oğlu Efecan'ı okula götürdü. Sınıfta eğitim alan Efecan'ın sol bacağı fizyoterapistin bağdaş şeklinde oturtmaya çalıştığı sırada kırıldı. Efecan ve refakatçisi olan annesi iddiaya göre hastane yerine servisle evine gönderildi. Ailesi tarafından eve geldikten sonra hastaneye götürülen Efecan, muayenesinde sol bacağının kırık olduğu tespit edilince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

"ÇOCUKTAN ÇAT DİYE SES GELDİ"

Efecan'ın annesi Ayşe Bozdoğan, 10 Kasım günü karakola giderek fizyoterapist ve okul hakkında şikayetçi oldu. Ayşe Bozdoğan, fizyoterapistin bağdaş kurması konusunda Efecan'ı çok zorladığını öne sürerek, "Efecan'ı oturtmaya, bağdaş kurdurmaya çalıştı. Çocuk sürekli ağlıyordu, 'Hocam zorlamayın' dedim, o da 'Bir şey olmaz, ağlaması normal' dedi. Çocuk kasılmasına rağmen yine de bağdaş kurdurarak oturtmaya çalıştı. Bu sırada Efecan'ın bacağından 'çat' diye ses geldi. 'Hocam galiba bunun ayağı kırıldı' dedim o da 'Yok yok kırılmadı, lif atmıştır' dedi. 'Çocuğu acile götürelim' dedim ona da 'Yok' dedi. Bu arada çocuğun ağlaması kesildi ve beni de sakinleştirdiler."

Daha sonra okul müdürünün geldiğini ve ona da ambulans çağırıp hastaneye götürmek istediğini söylediğini ancak kabul etmediğini iddia eden Ayşe Bozdoğan, şöyle devam etti:

"Okul müdürü bizi servise bindirip, 30 kilometre mesafedeki Türkoğlu'na evimize gönderdi. Çocuğu kucağıma verip servisle gönderdiler ve çocuğum 30 kilometre ağlayarak, sapsarı kesildi. O ara eşimi arayıp durumu anlattım. Eşim çocuğu alıp Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede doktorlar muayene ettiğinde 'Çocuğun ayağını çok kötü zorlamışlar, bacağı kırılmış. Direkt fakülteye götürün' dedi. Fakülteye götürdük ama çocuğumun enfeksiyon rahatsızlığı olduğu için hemen ameliyata almadılar ve 15 gün boyunca acı çekti. 15 gün sonra ameliyata aldılar. Biz daha sonra karakola giderek okul ve fizyoterapist hakkında şikayetçi olduk. Onların suçu benim üzerine attığını, 'Annesi kırdı, biz götürürken sağlamdı' dediklerini duydum. İnsan da biraz vicdan olmalı."

Okul yönetimi ise iddiaların asılsız olduğunu belirterek, Ayşe Bozdoğan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ve olay gününe ait güvenlik kamerası görüntülerini de adli kurumlara teslim ettiklerini bildirdi.
 

Yorumlar (0)
14°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 16 Aralık 2019
İmsak 06:44
Güneş 08:16
Öğle 13:05
İkindi 15:23
Akşam 17:44
Yatsı 19:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 15 33
2. Beşiktaş 15 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 15 25
6. Galatasaray 15 24
7. Malatyaspor 15 23
8. Alanyaspor 15 23
9. Göztepe 15 20
10. Gaziantep FK 15 20
11. Denizlispor 14 18
12. Gençlerbirliği 15 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 14 14
16. Antalyaspor 15 13
17. Kayserispor 15 10
18. Ankaragücü 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 15 33
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 15 26
4. Ümraniye 15 25
5. Menemen Belediyespor 15 25
6. Bursaspor 15 24
7. Fatih Karagümrük 15 23
8. Keçiörengücü 15 22
9. Balıkesirspor 15 20
10. Altay 15 20
11. Giresunspor 15 19
12. İstanbulspor 15 18
13. Adana Demirspor 15 18
14. Altınordu 15 14
15. Osmanlıspor 15 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 17 39
3. Man City 17 35
4. Chelsea 17 29
5. Tottenham 17 26
6. M. United 17 25
7. Sheffield United 17 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Arsenal 17 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 17 22
12. Burnley 17 21
13. Brighton 16 19
14. Bournemouth 17 19
15. West Ham 17 19
16. Everton 17 18
17. Aston Villa 17 15
18. Southampton 17 15
19. Norwich City 17 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 16 35
2. Real Madrid 16 35
3. Sevilla 17 31
4. Getafe 17 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 17 28
7. Athletic Bilbao 17 27
8. Valencia 17 27
9. Granada 17 24
10. Osasuna 17 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 17 23
13. Villarreal 17 22
14. Deportivo Alaves 17 19
15. Real Valladolid 17 19
16. Eibar 17 16
17. Mallorca 17 15
18. Celta de Vigo 17 14
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 17 10