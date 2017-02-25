Engelli çiftin maaşı, bakıcı aylığı nedeniyle kesildi

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta her ikisi de bedensel engelli 46 yaşındaki Hanifi Konar ile 40 yaşındaki Fatma Konar çiftine 3 ayda bir ödenen toplam bin 740 liralık iki engelli maaşı, ayrıca aldıkları 960 liralık bakıcı aylığı nedeniyle kesildi. Konar çifti, mağdur olduklarını ve geçinemediklerini belirterek, maaşların yeniden geri bağlanmasını istedi.

Kanuni Mahallesi'nde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 3 ayda bir ödenen toplam bin 740 liralık iki engelli maaşı ile geçimlerini sürdüren bedensel engelli Hanifi Konar ve Fatma Konar çifti, 2010 yılında engellilere tanınan bakıcı maaşından da yararlanmak istedi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından başvurusu kabul edilen Fatma Konar'a, eşi Hanifi Konar'dan dolayı 2010 yılında aylık 960 liralık bakıcı maaşı bağlandı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 2010 yılından bu yana toplam 2 bin 680 liralık 3 maaş alan çiftin, engelli aylıklarını, 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu'na göre hane içindeki kişi başına düşen Asgari Geçim İndirimi hariç aylık net gelir asgari ücretin 3'te 1'inden fazla olduğu gerekçesiyle kesti. Engelli çift, 960 liralık bakıcı maaşıyla kişi başına 480 lira gelir düştüğünü ve bunun da kanun kapsamında bin 404 liralık asgari ücretin Asgari Geçim İndimi hariç bin 270 liranın üçte biri olan 423.50 liradan fazla olduğu için engelli maaşlarının kesilmesine tepki gösterdi.

"BAKICI MAAŞIYLA GEÇİNEMİYORUZ"

Çocukken kendisine ve eşine yapılan yanlış iğne sonucu engelli kaldıklarını anlatan Hanifi Konar, bakıcı aylığıyla geçinemediklerini söyledi. Hanifi Konur, bakıcı maaşının da bağlanmasıyla rahat bir nefes aldıklarını ancak sonrasında engelli maaşlarının kesilmesiyle şoke olduklarını belirterek, "18 yaşından beri engelli maaşı alıyordum ancak 2016'da kesildi. Eşim de özürlü, ben de özürlüyüm. Eşim 860, ben ise 880 lira yani toplamda 1740 lira iki engelli maaşı alıyorduk. Eşim bana bakıcı olarak göründüğü için şimdi sadece bakıcı maaşı alıyoruz ve onunla da geçinemiyoruz" dedi.

Eşi ve kendisine kesilen engelli maaşının yenden bağlanması için yetkililerden yardım isteyen Konar, "Evimin ihtiyaçlarını karşılamak için çarşıya, pazara motosikletimle gidiyorum ve aylık 300 lira civarında yakıt masrafım oluyor. Eşim de engelli olduğundan evin temizliğinde ağır işler için mecburen birilerini tutuyorduk. Devletten maaşlarımızın geri bağlanmasını istiyoruz" diye konuştu.

"AĞIR İŞLERİ YAPAMIYORUM"

Fatma Konar ise, 3 ayda bir aldıkları maaşın kesilmesiyle mağdur olduklarını ifade ederek "Engelimden dolayı evin temizliğinde ağır işleri yapamıyorum. O işleri için temizlikçi tutuyorduk mecburen ama artık onu da yapamıyoruz. Maaş kesildikten sonra kardeşim yardım etmeye başladı ancak onun da evi hem bize uzak, hem de haliyle kendi işleri oluyor. Şu anda çok mağduruz, onun için maaşlarımızın bağlanmasını istiyoruz" diye konuştu.

MUHTAÇLIK SINIRI 423.50 LİRA

Dulkadiroğlu Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan konuyla ilgili açıklama yapılmazken, kurum tarafından bastırılan broşürlerde, bir kişiye aylık veya gelir bağlanabilmesi için 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu'na göre hane içindeki kişi başına düşen bin 404 liralık asgari ücretin Asgari Geçim İndirimi hariç olan bin 270 liralık tutarın 3'te 1'i olan 423.50 liradan az olması gerektiği belirtiliyor. Fatma Konar'ın 960 liralık bakıcı maaşından dolayı hane halkı kişi başı geliri 480 lira olduğu için ailenin engelli maaşlarının kesildiği ifade ediliyor.



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