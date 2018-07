Engelli Büşra, hastane odasında kitap yazdı

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde yaşayan yüzde 62 bedensel engelli Büşra Gül Çelik (19), hastanede yattığı 5 aylık süre içinde kitap yazıp, satışa sundu. Hayalini gerçekleştirdiğini belirten Çelik, hastane masraflarını da kitabın satışından elde ettiği gelirle karşıladı.

Akhisar ilçesinde yaşayan ve doğuştan bacaklarının gelişmemesi nedeniyle yürüme güçlüğü çeken Büşra Gül Çelik, hastane odasında 'Hayat Melodisi' isimli kitap yazdı. Lise son sınıf öğrencisi Çelik, yüzde 62 oranında bedensel engelli ve epilepsi hastası olduğunu söyledi. Okumayı her zaman çok seven ve kitap yazma hayali kuran Büşra Gül Çelik, bu hayalini hastane odasında gerçekleştirdi. 3 defa ayağından ameliyat olan, son ameliyatını da 2017 yılının başında geçiren Çelik, hastanede 5 ay yattı. Büşra Gül Çelik, bu sürede cep telefonunun not defteri bölümüne, zaman zaman da bilgisayara yazarak kitabı tamamladı.

Hastanedeki tedavisi boyunca kitap yazmanın psikolojisine iyi geldiğini, aynı zamanda da maddi kazanç elde ettiğini dile getiren Çelik, hastane masraflarının tamamını kitabın gelirinden karşıladığını söyledi. Küçüklüğünden beri okumayı sevdiğini ve kitap yazma hayali kurduğunu kaydeden Çelik, şunları anlattı:

"Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 3 kez ameliyat oldum. Üçüncü ameliyatımda oturduğum yerde cep telefonumun not defteri bölümüne yazardım. Daha sonra ablama verirdim, ablam toparlardı onları. O şekilde yazarak kitap oluşturdum. Hastanede sürekli yazardım. Bu yazdıklarım sayesinde hem hayalime kavuştum kitap çıkardım hem de 5 aylık bir iyileşme sürecini nasıl geçtiğini anlamadım. Zor geçmedi, yazarak çok güzel geçirdim. Kitabımın bana psikolojik desteğin yanı sıra maddi açıdan da desteği oldu. Kitabımın basımından sonra yaptığım satışlarla hastane masrafımı karşıladım. Kendi ilaç paralarımı karşıladım. Kitap yazmak bana maddi ve manevi açıdan iyi geldi, psikolojik açıdan ayakta durmamı sağladı. Engelli olmam nedeniyle 'yapamazsın' diyenler oldu ama ben başardım. Engelli olmam kitap çıkarmama engel olamadı."



