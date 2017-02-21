Engelli arkadaşları için proje geliştirdiler

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencisi üç arkadaş, engelli arkadaşları Menekşe Honluk'un soğuk ve yağmurlu havalarda üşememesi için akülü tekerlekli sandalyesine mobil uygulamalı el ısıtıcı projesini geliştirip, montajını yaptı.

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencileri Serhat Duras, Okan Kümüş ve Egemen Mert, engelli olan ve elektrikli tekerlekli sandalye kullanan arkadaşları Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencisi Menekşe Honluk için proje hazırladı. Proje ile ilgili bilgi veren Mühendislik Fakültesi öğrencisi Serhat Duras, sosyal sorumluluk bilinci ile özellikle engelli arkadaşların sorunlarına çözüm aradıklarını belirterek, "Engelliler, kendi engelleri dışında hayatta farklı engellerle de karşılaşıyor. Bu zorlukları yaşayanlardan biri de Gıda Mühendisliği Bölümü'nde okuyan engelli arkadaşımız Menekşe Honluk'du. Arkadaşımız, soğuk ve yağmurlu havalarda tekerlekli sandalyeyi kumanda ederken ellerinin morardığını, hissizleştiğini ve kumanda kısmının korunaksız olmasından dolayı bu havalarda evden çıkmamayı tercih ettiğini söylemişti. Bizler birer makine mühendisliği öğrencisi olarak Menekşe'nin hayatını kolaylaştırmak adına tekerlekli sandalyeye kolayca monte edilebilen ve istenildiğinde çıkarılabilen bir el ısıtıcı projesi geliştirdik Kutunun üretim kısmında 3 boyutlu yazıcı kullandık. Şu an el ısıtıcı cep telefonundan bir mobil uygulama ile kontrol edebiliyor ve içerisindeki ısıtıcı sayesinde istenilen sıcaklık değerine ayarlanabiliyor. El ısıtıcı, yağmur geçirmez olup yağmurlu havalarda kumanda da zarar görmüyor. Bu sayede bahsettiğimiz sorunu yaşayan arkadaşımızın soğuk havalarda elleri konfor altında bulunabiliyor ve soğuk havalarda çekinmeden dışarı çıkabiliyor" dedi.

Projeye başlarken amaçlarının sadece Menekşe'nin bu sorununu ortadan kaldırmak olduğunu belirten Duras, "Projemiz için patent başvurusunda bulunduk ve daha fazla geliştirmek için üzerinde yoğunlaştık. Projemizi daha da ileriye taşıyıp daha fazla insana ulaşmak, sorunlarını çözebilmek için çabalıyoruz. Bu projede bize yardımcı olan üniversitemiz yöneticilerine, Prof. Dr. Erdinç Şahin Çonkur hocamıza ve PAÜ Teknokent'e teşekkür ederiz" diye konuştu.

'İKİ SIKINTIYI BİRDEN ÇÖZMÜŞLER'

Ürünü deneyen Menekşe Honluk ise "Soğuk kış günleri ve yağmurlu havalar bazen, biz akülü sandalye kullananlar için büyük bir çileye dönüşebiliyor. Çünkü o soğuk havada hem arabayı kumanda etmek hem de kumandayı o hava şartlarından korumak gerçekten güç bir iş. Ancak bu buluştan sonra böyle bir sıkıntımız kalacağını düşünmüyorum. Çünkü her iki problemi de bizim için çözmüşler. İnanıyorum ki bu buluş sayesinde ben dahil bir çok bu konudan muzdarip arkadaşım artık rahat edecek. Hem kumandayı koruyor hem de elimizi ısıtıyor. Böyle bir buluşu düşünüp uygulamaya geçiren hocalarım ve geleceğin mühendisleri olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

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