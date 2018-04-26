Engelleri sanatla aştı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, ()- İZMİR'de serebral palsi hastası Nevin Yoleri (39), engellere karşın hem seramik eserler hazırlıyor, hem fotoğraf çekiyor hem de piyano çalıyor. 10 parmağında 10 marifet olan Yoleri, aynı zamanda şiir yazarak duygularını dizelere döküyor.

Çiğli ilçesindeki Halk Eğitimi Merkezi'nde bir yıl önce eğitim almaya başlayan Nevin Yoleri, el sanatları ve müzik alanlarında gizli kalmış yeteneğini ortaya çıkardı. Vücut hareketleri ile kas koordinasyonu üzerinde kısıtlayıcı etkilere sahip olan serebral palsi rahatsızlığına rağmen piyano çalmaya başlayan Yoleri, hızlı gelişimiyle eğitmenlerini şaşırttı.

Nevin Yoleri'nin seramik eserler hazırlayarak sanatsal becerilere yatkınlığını gösterdiğini ifade eden müzik öğretmeni İbrahim Kasımoğulları, yaklaşık 3 ay önce piyano çalışmaya başladıklarını söyleyerek, "El sanatlarında inanılmaz şeyler başarıyor. Çok duygu dolu biri ve çok güzel şiirleri var. Fotoğraf çekimlerinde de başarılı olunca müzikte neler yapabildiğini görmek istedik. 3 ay içinde kendi sınırlarının ötesine geçti. Bu değişimi gördüğü için o da çok mutlu" dedi.

Nevin'in vücudunun bir noktaya odaklanırken direnç gösterdiğini anlatan Kasımoğulları, bu dirence rağmen kısa sürede güzel kazanımlar elde ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Nevin'i dünyaya açmayı düşünüyoruz. Ona özel 5 şarkılık repertuvar ile kaleme aldığı şiirlerini birleştirip özel bir etkinlik düzenleyeceğiz. Ben içindeki ışığa inanıyordum, Nevin de buna inandı. Daha iyilerini yapacak."

'MÜZİK SAYESİNDE KABUĞUMU KIRDIM'

Piyano çalmayı çok sevdiğini söyleyen Nevin Yoleri ise müzikle kendisini ifade ettiğini ve çok mutlu hissettiğini anlattı. Yoleri, "Hayatı çok seven biriyim. Ancak duygularımı nasıl ifade edebileceğimi bilmiyordum. Çevremdeki insanlara karşı çekingen bir tavrım vardı. Müzik sayesinde kabuğumu kırdım. Bu konuda beni cesaretlendirerek yönlendiren öğretmenlerim Nergiz Turan, Serhat Yılmaz, İbrahim Kasımoğulları ve Deren Demirtaş'a çok teşekkür ederim" dedi.

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