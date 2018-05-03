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Engelleri işbirliğiyle aşıyorlar

MANİSA'nın Yunusemre Belediyesi'nde santral görevlisi olarak çalışan bedensel engelli Ramazan Bozdağ ve görme engelli Mehmet Nuri Yıldırım, işbirliği yaparak birbirlerinin eksiklerini tamamlıyor. Bedensel engelli Bozdağ, görme engelli mesai...

Engelleri işbirliğiyle aşıyorlar
MANİSA'nın Yunusemre Belediyesi'nde santral görevlisi olarak çalışan bedensel engelli Ramazan Bozdağ ve görme engelli Mehmet Nuri Yıldırım, işbirliği yaparak birbirlerinin eksiklerini tamamlıyor. Bedensel engelli Bozdağ, görme engelli mesai arkadaşı Yıldırım'ın yeni numaraları ezberlemesine yardımcı oluyor. Yıldırım da aynı zamanda boyu çok kısa olan arkadaşına oturup kalkarken fiziksel gücüyle destek veriyor.
Yunusemre Belediyesi'nde 3 yıl önce santral görevlisi olarak çalışmaya başlayan biri görme engelli, diğeri bedensel engelli iki arkadaş, çalışma yaşamının zorluklarını işbirliği yaparak aştı. Günde yaklaşık 1500 çağrıyı cevaplayan iki arkadaş, hiç zorluk çekmeden güler yüz, tatlı dille işlerini yapıyor. 4 yaşında geçirdiği havale nedeniyle gözleri görmeyen Mehmet Nuri Yıldırım (47), 9 yıl önce devlet memuru oldu. 3 yıldır Yunusemre Belediyesi'nde görev yapan Yıldırım, yüzlerce numarayı hafızasında tutabiliyor. Bedensel engelli Ramazan Bozdağ (43) ise çocuk felci nedeniyle bastonla yürüyebildiğini belirterek, daha önce çalıştığı yerlerde engeli nedeniyle çok zorlandığını ifade etti. Birlikte mesai yapan, aynı masada karşılıklı oturarak yüzlerce çağrıya cevap veren bedensel engelli Bozdağ ile görme engelli Yıldırım, işbirliği ile engelleri aşıyor. Bedensel engelli Bozdağ, görme engelli mesai arkadaşının yeni numaraları ezberlemesine yardımcı oluyor, yürürken ona önündeki engelleri söylüyor. Yıldırım da Bozdağ'a oturup kalkarken fiziksel güçle destek veriyor.
Ramazan Bozdağ, "Birbirimizin eksiğini tamamlıyoruz. Damdan düşenin halinden damdan düşen anlar. Birimiz görme engelli, diğerimiz de bedensel. Çalışırken birbirimizin açığını kapatıyoruz" diye konuştu.

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