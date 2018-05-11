Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR – Küresel piyasalarda düşen dolar 4.3133 lira düzeyini gördü
Dolar 4.3133 lira düzeyini gördü
TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 bin 448 terörist etkisiz hale getirildi
TSK: 4 bin 448 terörist...
Şırnak'ta PKK tuzağı: 1 şehit, 1 yaralı
Şırnak'ta PKK tuzağı: 1 şehit,...
TSK'ya dev FETÖ operasyonu… 300 askere yakalama kararı
300 asker hakkında FETÖ'den gözaltı...

Engel tanımadılar, çakı gibi asker oldu

DENİZLİ'de Engelliler Haftası kapsamında, engellerinden dolayı askerlik hizmetini yerine getiremeyen gençler temsili askerlik yaptı. Engelli gençler, silaha ve Türk bayrağına ellerini koyup yemin ettikten sonra hatıra fotoğrafları da çektirdi. 11....

Engel tanımadılar, çakı gibi asker oldu
DENİZLİ'de Engelliler Haftası kapsamında, engellerinden dolayı askerlik hizmetini yerine getiremeyen gençler temsili askerlik yaptı. Engelli gençler, silaha ve Türk bayrağına ellerini koyup yemin ettikten sonra hatıra fotoğrafları da çektirdi.
11. Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen temsili askerlik törenine; Vali Hasan Karahan, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, askerler, engelliler ve aileleri katıldı.Hafta kapsamında sabah Tugay Komutanlığı'na getirilen engelliler, ilk olarak kamuflajlı askeri elbiseleri giydi. Daha sonra yanaşık düzen ve askeri eğitim alan engelliler, yemin töreni için yerlerini aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından engelliler, ellerini silah ve Türk bayrağına koyup yemin etti. Tören alanında bulunan engellilerin aileleri de duygu dolu anlar yaşadı.
11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, "Bugün, engelli vatandaşlarımıza yönelik olarak icra edilen temsili askerlik yemin töreninde aramıza katılarak bizleri onurlandırdınız. Sizleri kışlamızda görmenin mutluluğu içerisindeyiz. Silah altına alınmaları mümkün olmayan engelli vatandaşlarımızın bu hak ve ödevlerini sembolik olarak yerine getirmelerini sağlamak maksadıyla, bugünü tertiplemiş bulunmaktayız. Bir kısmınız doğuştan, bir kısmınız ise hayatın belirli bir sürecinde geçirdiği rahatsızlık ile yaşamak zorunda kaldınız. Ancak şunu iyi bilmelisiniz ki, yaşama sımsıkı sarılmanız, içinizdeki umudu hiç kaybetmemeniz ve hayata tutunma adına gösterdiğiniz azim ve özveriyle hepimize örnek teşkil ediyorsunuz" dedi.
Tören engellilerin geçit törenine katılmasıyla devam etti. Törenin sonunda aileler çocuklarıyla kucaklaşıp, askeri araçların yanında hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314