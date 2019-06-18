Engel tanımadı; hem kariyer yaptı hem de kick boksta başarıya imza attı

BURSA'da bir bacağı protez olan ve özel bir şirkette insan kaynakları uzmanı olarak çalışan Özge Toklu (29), bir yıl önce başladığı kick boksta yeşil kuşağa yükseldi. Kick boks antrenörü ve hakemi olmak isteyen Toklu, paralimpik organizasyonların olmaması nedeniyle turnuvalara katılamadığını, kendisi gibi engellilerin de kick boks turnuvalarında yer almasını istediğini söyledi.

Bursa’nın Gürsu ilçesinde doğuştan ayağındaki gelişme sorunu nedeniyle 11 yaşında bir bacağı diz üstünden kesilen Özge Toklu, hayata sarılarak kick boksta yeşil kuşağa yükseldi. Özel bir şirkette insan kaynakları uzmanı olarak çalışan ve yaklaşık bir yıl önce Gürsu Spor Fabrikası Hareketli Yaşam Merkezi’nde kick boksa başlayan Toklu, yoğun çalışma şartlarına rağmen antrenmanlarını kaçırmıyor. Sporda kendini geliştiren Toklu, kendisi gibi kick boksta ampute sporcu bulunmaması nedeniyle turnuvalara katılamıyor. Toklu turnuvalara katılamasa da hakemlik ve antrenörlük hedefleriyle antrenmanlarını ciddiyetle sürdürüyor.

'KÖTÜ OLAYLARI POZİTİF DÜŞÜNCEYE DÖNÜŞTÜREMİYORUZ'

Yaşadığı her kötü olayı kendisi için bir kurtuluş olarak gören Özge Toklu, "Ben doğuştan engelliyim. Bu şekilde dünyaya geldim. Ayağımda gelişme sorunu vardı. 11 yaşında kesildi. Ben her yaşadığım kötü olayı bir kurtuluş gibi algıladım. Maalesef bizim toplumumuzda yaşanan kötü olayları pozitif düşünceye dönüştürme gibi bir olgumuz yok. Aslında herkes bunu başarabilse inanılmaz işlere imza atarız" dedi.

Engellinin spor yapmasına engel olmadığını ifade eden Toklu, "İlk başlarda engelli olmam spor yapmama engel olur diye düşünüyordum. Orada da yanlış bir noktayı fark ettim. Neden engel oluyor ki, aslında engel bedende değil gerçekten zihinlerde. Ben de diyordum yapamam edemem. Ama şimdi bakıyorum o güç insanın içinde. Burada da ilk başlarda korkularım oldu. Acaba yapabilecek miyim diye. Şu anda yapamam dediğim şeyleri yapabildiğimi görünce ‘Herkes de bunu yapabilir,’ diyorum. Neden yapamasın ki ? Biz hep engel koymayı seviyoruz. Şunu yapamayacağım dediğinde kendini kısıtlıyorsun. Bir yerde okumuştum. İnsanlar şato gibidir. Çok odası vardır ama her olumsuzlukta bir odasını kapatır. En sonunda tek odası kalır. Ama kendini bu kadar kısıtladığını hiç fark etmez" diye konuştu.

ANTRENÖR OLMAK İSTİYOR

Toplum olarak engellilere aciz gibi bakıldığını belirten Özge Toklu, "Bu algıyı ben yıkmak istiyorum. Bir engelli de çok büyük başarılara ulaşabilir. Buna inanıyorum" dedi. Kick boksta şu anda yeşil kuşakta olduğunu söyleyen Toklu, "Hedefim, ilk sınavda mavi kuşak olup, ardından 1’inci dan siyah kuşağa kadar yükselip, hakem ve antrenör olmak istiyorum. Biraz uzun bir yolum var ama Allah nasip ederse 2020 yılından sonra hedeflere tam ulaşmış olacağım. Çünkü kick boks turnuvaları düzenleniyor. Ama bu turnuvalara katılacak ampute sporcumuz yok maalesef. Bu nedenle ben de rakip bulamadığım için müsabakalara katılamıyorum. Müsabakalara çıkamadığım için ben de hakemlik ve antrenörlük fikrinde ilerlemeye karar verdim" diye konuştu.

Özge Toklu’yu kick boksa yönlendiren Hareketli Yaşam Merkezi antrenörlerinden Ümit Kulak da tekvando sporunda paralimpik yarışmaların olduğunu belirterek, "Ancak kick boks branşında henüz yok. Özge gibi kardeşlerimiz eğer kick boksa yönelir ve daha çok sporcu olursa inşallah ileride kick boks branşında paralimpik yarışmalar olur diye düşünüyoruz" dedi.



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