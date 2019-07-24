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Enes'in polis olma hayali doğumum gününde gerçekleşti

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, polis olmak isteyen zihinsel engelli Enes Demir’in (18) hayali doğum gününde gerçek oldu. Yunus polislerinin sürpriz yaptığı Enes, polis üniformasını giyerken büyük mutluluk yaşadı. Ereğli'de zihinsel...

Enes'in polis olma hayali doğumum gününde gerçekleşti
ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, polis olmak isteyen zihinsel engelli Enes Demir’in (18) hayali doğum gününde gerçek oldu. Yunus polislerinin sürpriz yaptığı Enes, polis üniformasını giyerken büyük mutluluk yaşadı.
Ereğli'de zihinsel engelli Enes Demir, hayalini doğum gününde Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli yunus timleri gerçekleştirdi. Baba Cihan Demir ve anne Şerife Demir, oğullarının Yunus timinde görevli polis olmak istediğini belirterek, polisleri doğum gününe davet etti. Yunus timi komiseri Mehmet Taşkın, polis memurları Fatih Erbakan, Zafer Güneş ve Zelkif Çelik, doğum gününe katılarak Enes’e sürpriz yaptı. Polisleri karşısında görünce şaşıran Enes’e Yunus timi üniforması giydirildi.
Enes Demir, büyük bir mutluluk içinde doğum günü pastasındaki mumları üfledi. Enes Demir, evden çıkarak polis motosikletine bindirildi. Anne Şerife ve baba Cihan Demir, Enes’in çok mutlu olduğunu söyleyerek, polis memurlarına teşekkür etti.
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