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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan elektrik açıklaması

 ANKARA ()-ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı resmi Twitter hesabından Marmara Bölgesi'nde meydana gelen elektrik kesintisine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın açıklaması şöyle:" Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde yaşanan yoğun...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan elektrik açıklaması

 ANKARA ()-ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı resmi Twitter hesabından Marmara Bölgesi'nde meydana gelen elektrik kesintisine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın açıklaması şöyle:" Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde yaşanan yoğun kara yağışı ve fırtınanın, Anadolu'dan gelen ve İstanbul'u besleyen iletim hatlarında meydana getirdiği arızaların giderilmesine yönelik, çalışmalar tüm hızı ile devam etmektedir. Yedi hattın tamamında Sakarya sınırları içerisinde meydana gelen tüm kopma ve arıza noktaları tespit edilmiş olup, 11 farklı ekiple bu noktalarda çalışmalar sürdürülmektedir. Kesintiler İstanbul'un genelini etkilememekte, belli bölgelerde kısmi olarak sürmektedir. Kısa sürede İstanbul'un tamamına elektrik verilmesi sağlanacaktır. Çalışmalar yoğun kar yağışı, fırtına ve sise rağmen ara verilmeden gerçekleştirilmektedir. Kesintilerin, elektriğin yetersizliğinden dolayı olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

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