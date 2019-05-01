Enerji Bakanı Dönmez: Dağıtım bedeli, sayaç okuma bedeli değildir (2)

'KABUL EDELİM; DAĞITIM BEDELİNİ ANLATAMADIK'

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Afyonkarahisar'da düzenlenen ELDER 12'nci Sektör Toplantısı'nda katılımcılara hitap etti. Yılmaz, "Kamu-özel sektör iş birliğinde üzerinde konuşmamız gereken, eskilerin tabiriyle dirsek çürütmemiz gereken çok konu var. En önemlilerinden biri de tüketiciyle iletişim. Ne yazık ki bu alanda sektörümüz henüz istediğimiz yere, 'olması gereken' noktaya ulaşamadı. Kusura bakmayın; iğneyi kendimize, çuvaldızı da siz sektör temsilcilerine batıracağım. Sektör olarak dağıtım bedelinin ne olduğunu, daha doğrusu ne olmadığını dahi tüketicilere yeterince anlatamadık. Haliyle esnafından sanatçısına, köylüsünden akademisyenine her sosyal gruptan bu konuda eleştiriler alıyoruz. Ve net söyleyeyim, sonuna kadar da haklılar. Sektör olarak dağıtım bedelinde karda kışta elektrik kesilmesin diye sahada emek veren işçinin maaşının olduğunu ne kadar anlatabildik? Daha kaliteli elektrik hizmeti sunmak için eskiyen şebekelerin yenilenmesine yönelik yatırımların da bu bedelin içinde olduğunu ne kadar vurguladık? Kabul edelim; Dağıtım bedelinin sayaç okuma bedeli olmadığını veya fatura hizmeti sunma bedeli olmadığını bile anlatamadık" dedi.

'TÜKETİCİ MAĞDUR EDİLMEMELİ'

Kurum olarak enerji sektörüne yönelik manipülasyonlardan hem tüketicinin hem de sektörün korunmasına büyük önem verdiklerini vurgulayan EPDK Başkanı Yılmaz, şunları söyledi:

"Şirketlerin kendi bilgi akışı eksikliklerini giderecek EDVARS sistemini geliştirerek vatandaşlarımıza dokunacak, ihtiyaçlarına karşılık verecek yatırımların özelliklerini sizlere ilettik. EDVARS zaten kişiden bağımsız ve hata payı olmayan tüm elektrik işletim sistemlerini kapsayan bir üst yazılımı içeriyor. Bu yazılım; yaptığınız tüm faaliyetleri görebildiğiniz, analiz edebildiğiniz, raporlayabildiğiniz bir yönetici masası olarak tasarlandı. Ve biz de bu sistemi düzenlemelerimizin ve tarife hesaplamalarımızın her alanında kullanacağız. Perakende sektörümüzle ilgili kurumumuza gelen şikâyetler de ne yazık ki bizleri fazlasıyla rahatsız etmektedir. Tüketici sözleşmelerine yönelik uygulamalarda bütün şirketlerden gerekli hassasiyetleri göstermelerini ve vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi gerektiğinin altını kalın kalın çiziyorum. Bütün tüketicilerimiz teknolojinin sunduğu imkanlar dahilinde mutlaka yeterli ölçüde bilgilendirilmeli. Piyasayı koruyan bir önlem olan güvence bedeli şirketler tarafından asla istismar edilmemelidir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu olarak kötü niyetli adımlara, vatandaşlarımızdan gelecek şikâyetlere kayıtsız kalmayacağımızı ve gereken adımları atmaktan çekinmeyeceğimizi zaten biliyorsunuz."



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