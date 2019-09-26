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Enduro motosiklet yarışında 'Hayatıma kastım yok, kaskım var' projesi tanıtıldı
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 28 ülkeden 260 sporcunun katılımıyla düzenlenen Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nda açılan stantta 'Hayatıma kastım yok, kaskım var' projesi tanıtıldı. Stantta ünlü sporcuların kaskına 'Hayatıma...
GENEL 26.09.2019, 11:09
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 28 ülkeden 260 sporcunun katılımıyla düzenlenen Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nda açılan stantta 'Hayatıma kastım yok, kaskım var' projesi tanıtıldı. Stantta ünlü sporcuların kaskına 'Hayatıma kastım yok, kaskım var' çıkartması yapıştırıldı.
Kemer'de bu yıl 10'uncusu düzenlenen Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nda, İçişleri Bakanlığı himayesinde Antalya Valiliği tarafından başlatılan 'Hayatıma kastım yok, kaskım var' projesi kapsamında jandarma ve emniyet trafik timleri tarafından stant kuruldu. 28 ülkeden 260 sporcunun katıldığı yarışma alanında açılan stantta, özellikle kasksız motosiklet kullanan sürücülerin yaşadığı kazalarda ölüm veya sakat kalma oranının yüksek olması nedeniyle kasksız motosiklet kullanılmaması konusunda uyarılarda bulunuldu. Yarışmaya katılan sporculardan bazıları kasklarına projenin de sloganı olan 'Hayatıma kastım yok, kaskım var' ve 'Hayatı kafama takıyorum' yazılı çıkartmalar taktı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile enduro motosiklet yarışlarında dünyanın en iyi 10 sporcusu arasında yer alan Avustralyalı Tim Coleman ile İzlandalı Anita Hauksdottir gibi sporcular da stanta gelerek projeye destek verdi. Protokol üyeleri ve ünlü sporcular, 'Hayatıma kastım yok, kaskım var' ve 'Hayatı kafama takıyorum' sloganlarını söyledi.
Kemer'de bu yıl 10'uncusu düzenlenen Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nda, İçişleri Bakanlığı himayesinde Antalya Valiliği tarafından başlatılan 'Hayatıma kastım yok, kaskım var' projesi kapsamında jandarma ve emniyet trafik timleri tarafından stant kuruldu. 28 ülkeden 260 sporcunun katıldığı yarışma alanında açılan stantta, özellikle kasksız motosiklet kullanan sürücülerin yaşadığı kazalarda ölüm veya sakat kalma oranının yüksek olması nedeniyle kasksız motosiklet kullanılmaması konusunda uyarılarda bulunuldu. Yarışmaya katılan sporculardan bazıları kasklarına projenin de sloganı olan 'Hayatıma kastım yok, kaskım var' ve 'Hayatı kafama takıyorum' yazılı çıkartmalar taktı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile enduro motosiklet yarışlarında dünyanın en iyi 10 sporcusu arasında yer alan Avustralyalı Tim Coleman ile İzlandalı Anita Hauksdottir gibi sporcular da stanta gelerek projeye destek verdi. Protokol üyeleri ve ünlü sporcular, 'Hayatıma kastım yok, kaskım var' ve 'Hayatı kafama takıyorum' sloganlarını söyledi.
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