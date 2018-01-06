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Endonezyalı turist, tur otobüsünde ölü bulundu

MANİSA'nın Salihli ilçesinde bulunan, Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes antik kentine gelen Endonezyalı turist 19 yaşındaki Nugroho Wijay Kusuma, tur şirketine ait otobüste ölü bulundu. Kusuma'nın cenazesi otopsiye gönderildi. Endonezyalı...

Endonezyalı turist, tur otobüsünde ölü bulundu
MANİSA'nın Salihli ilçesinde bulunan, Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes antik kentine gelen Endonezyalı turist 19 yaşındaki Nugroho Wijay Kusuma, tur şirketine ait otobüste ölü bulundu. Kusuma'nın cenazesi otopsiye gönderildi.
Endonezyalı Nugroho Wijay Kusuma, dün özel bir tur şirketiyle İstanbul'dan Manisa'nın Salihli ilçesine geldi. Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes antik kentine gelen tur otobüsünde oğlunun hareketsiz durduğunu fark eden anne 53 yaşındaki Minarni Lıstyowatı durumu tur yetkililerine bildirdi. Tur yetkililerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kusuma'nın öldüğü belirlendi. Kusuma'nın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kusuma'nın 1 yıl önce testis kanserinden ameliyat olduğu öğrenilirken, jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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