Endokrinoloji uzmanı FETÖ'den tutuklandı, poliklinik kapandı

Zafer TOKUŞ/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'daki kamu hastanelerinde görevli tek endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı olan Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanınca, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin endokrinoloji polikliniği geçici olarak kapatıldı. Atanan doktorun göreve başlamasıyla poliklinik yeniden hizmet verecek.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi endokrinoloji polikliniğinde görev yapan uzman doktor Feyzi Gökosmanoğlu tutuklandı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan tek endokrinoloji uzmanının da tutuklanmasıyla, Sakarya'daki kamu hastanelerinde uzman kalmadı. Daha önce de endokronoloji uzmanı Doç. Dr. Mehmet Çölbay, FETÖ soruşturmasında tutuklandığı için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi endokrinoloji polikliniği de geçici olarak kapanmış oldu. Kurumun internet sitesinde yer alan doktor çalışma listelerinde, Uzman Doktor Feyzi Gökosmanoğlu'nun adliyeye sevk edildiği günden itibaren polikliniğin kapalı olduğu bilgisi yer aldı.

YENİ UZMAN DOKTOR ATANDI

Sağlık Bakanlığı Ocak ayı atamalarında Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde görevli Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doktor Mustafa Çalışkan'ı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne atadı. Dr. Mustafa Çalışkan'ın önümüzdeki günlerde göreve başlaması ve endokrinoloji polikliniğinin yeniden hizmete açılması bekleniyor.



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