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Ender yatağına kavuştu

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, ()- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde yatağa bağımlı yaşayan kas hastası Ender Doğanay Karakoç'un (24) hasta karyolası isteği, Karşıyaka Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından karşılandı. Doğuştan...

Ender yatağına kavuştu

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, ()- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde yatağa bağımlı yaşayan kas hastası Ender Doğanay Karakoç'un (24) hasta karyolası isteği, Karşıyaka Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından karşılandı.
Doğuştan sinir sisteminde hasara yol açan ilerleyici bir hastalık olan Friedreich Ataksisi hastası Ender Doğanay Karakoç, bir süre önce yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle, yatağa bağımlı hale geldi. Eşini 15 yıl önce kaybeden 3 çocuk annesi Günay Karakoç, oğluna daha rahat koşullarda bakım sağlayabilmek için hasta karyolasına ihtiyaçları olduğunu söyleyerek, yardım istedi. Anne Karakoç, dul maaşı ve evde bakım aylığı ile geçimlerini sağladıklarını söyledi.
Ender Doğanay Karakoç için hasta karyolası, Karşıyaka Belediyesi tarafından temin edildi. Bugün Karakoç ailesinin evini ziyaret eden belediye ekipleri, Ender için hasta karyolasının yanı sıra, iki karton ıslak mendil, 7 paket bez ve kuru bakliyattan oluşan iki kutu erzak da getirdi.
Karşıyaka Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün yaklaşık 2 yıldır, Çiğli 75'nci Yıl Lisesi 10'uncu sınıfta okuyan kızı Işılay Karakoç'a da burs verdiğini söyleyen anne Günay Karakoç, Ender'in yatağına kavuşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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