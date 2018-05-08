Endemik kara semenderine taş ocağı ve inşaat tehdidi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - DÜNYADA sadece Antalya ve Muğla arasında bulunan 8 tür kara semenderinin nesli, taş ocağı ve inşaat tehdidi altında sürüyor.

Dünyada sadece Türkiye'de, Türkiye'de ise Antalya'nın Alanya ilçesi ile Muğla'nın Ula ilçesi arasında 8 tür kara semenderi (lyciasalamandra) yaşıyor. Sahilden 700- 800 metre yüksekliğe kadar dağılış gösteren semenderler, görünüş itibarıyla kuyrukları olması nedeniyle kertenkeleye benziyor. 'Kuyruklu kurbağa' olarak da nitelendirilen semenderler, çıplak vücutları ile ağır hareket ediyor. Kasım ayında yağmurla birlikte gizlendiği ortamlardan çıkarak, nisanın ortasına kadar görülebilen semenderler; gündüzleri pasif, geceleri de aktif olarak yaşamlarını sürdürüyor. Semenderler, hassas vücutlarını güneşten korumak için kışın bile gündüzleri taş altında saklanıyor.

DİŞİ SADECE 2 KEZ DOĞUM YAPIYOR

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Öz, endemik tür olan semenderlerin 6 türünün Antalya bölgesine, 2 türünün de Muğla'ya özgü olduğunu aktardı. Bu hayvanların özellikle sahilde kızılçam ormanlarının olduğu bölgelerde, taşlık alanlarda yaşadığına dikkat çeken Prof. Dr. Öz, "Yumurta ile değil doğurarak çoğalıyorlar. Bir dişi ortalama 2 birey doğuruyor. Ancak bu kadar nadir olan bu tür farklı nedenlere maruz kalarak kendi nesillerini güçlükle devam ettirmeye çalışıyor. Hareket yetenekleri kısıtlı olduğu için yayılış gösteremiyorlar. 10 kilometrelik bir sahada yayılabiliyor. Bu yayılış alanlarında herhangi bir taş ocağı veya inşaat olursa riskli gruba geçiyorlar. Bulundukları ortamı terk edip başka alanlara geçme şansları, hareket yetenekleri kısıtlı olduğu için yok" dedi.

YAPILAŞMANIN ARTTIĞI MAHALLELER

Antalya'da kent merkezine yakın Hurma ile Altınyaka mahalleleri ile Tünektepe'nin bulunduğu bölgede de semenderleri görme olanağı bulunuyor. Ancak 2 mahallede de son yıllarda yapılaşma artarken, Tünektepe'nin çevresinde ise taş ocaklarının çokluğu dikkat çekiyor.

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