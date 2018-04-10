En Roman Dostu Belediye Başkanı Hayri İnönü oldu

İSTANBUL,()-BATI Balkanlar ve Türkiye'de Roman Sivil Toplumu Geliştirme Ortak Girişimi ile Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından düzenlenen “En Roman Dostu Belediye Başkanı” ödülü Şişli Belediye Başkanı H. Hayri İnönü’nün oldu.

Roman vatandaşlara yönel­ik yürüttüğü katılımcı ve bütünleştirici politikalar ve gerçekleştirdiği hizmetlerle dikkat çeken Şişli Belediye Başkanı H. Hayri İnönü, Batı Balkanlar ve Türkiye'de Roman Sivil Toplumu Geliştirme Ortak Girişimi ve Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından “En Roman Dostu Belediye Başkanı” ödülüne layık görüldü. Brüksel’de Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen törende “En Roman Dostu Belediye Başkanı” ödülünü Hayri İnönü adına Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Esra Bozyazı Daylan aldı. Roman vatandaşları sosyal ve ekonomik olarak destekleyerek kısa zamanda Roman dostu bir kent yaratan Şişli Belediyesi, 2016 yılında da Avrupa Konseyi Roman Dostu Kent Ödülleri’nin sahibi olmuştu.

Törene ayrıca Makedonya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Tiran Belediye Başkanı, Bijeljina (Bosna Hersek) Belediye Başkanı, Kosova Fushe Belediye Başkanı, MontenegroTivat Belediye başkanı da katıldı.

“BU BİZİM İÇİN SON DERECE BÜYÜK BİR ONUR”

Roman vatandaşlara yönelik politika geliştirmenin ve hizmet götürmenin Şişli Belediyesi’nin öncelikli hedefleri arasında olduğunun altını çizen Başkan Hayri İnönü, yaptıkları çalışmaların ödül ile takdir edilmesinden duyduğu mutluluğu şu sözlerle ifade etti:

“Roman vatandaşlarımız Şişli­’nin kültürel çeşitliliğinin çok değerli ve önemli bir parçası. Göreve geldiğimden bu yana Şişli Belediyesi olarak Roman komşularımız için pek çok alanda çalışmalar yürütüyor, onların ekonomik ve sosyal hayatlarına değer katacak projeler gerçekleştiriyoruz. Gururla söylemek istiyorum ki, bu çalışmalarımız uluslararası ve ulusal düzeyde saygın kurumların takdirini de kazanıyor. “En Roman Dostu Belediye Başkanı” ödülünü bugün Avrupa Parlamentosu'ndan alarak Şişlimize getirdik. 2016 yılında da Şişli Belediyesi olarak Avrupa Konseyi Roman Dostu Kent Ödülleri’ne layık görülmüştük. Her kesimin kendi kimliğiyle var olması için mücadele eden bir belediye olarak bu bizim için son derece büyük bir onur.”

ROMAN VATANDAŞLARA SOSYAL HAYATA KATILIMDAN İSTİHDAMA HER ALANDA DESTEK

Roman vatandaşların ihtiyaçlarını belirlemek için 2015 yılında bir sempozyum düzenleyen Şişli Belediyesi, Türkiye ve İngiltere’deki Roman gençleri buluşturan “Engeller Ötesinde Müzik”, Kültürlerarası İletişim ve Dayanışma Derneği tarafından yürütülen “Dans Romanlarla Buluşuyor”, Avrupa Birliği ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından finanse edilen “Çiçek Bizim İşimiz”, Sıfır Ayrımcılık Derneği işbirliğiyle “Bir Fırsat Yarat Hayat Değişsin” projelerinin de aralarında bulunduğu pek çok çalışma gerçekleştirdi.

Tüm bunlarla eş zamanlı olarak İzzet Paşa ve Kuştepe Mahallesinde yaşayan Roman yurttaşların yaşam koşullarını iyileştirmek için pek çok evin bakım ve onarımını yapan Şişli Belediyesi, bu mahallerde açtığı Kent Atölyeleri ile yerinde dönüşüm faaliyetlerinde halkın yanında oluyor.

Şişli Belediyesi, bugüne kadar Hıdırellez şenlikleri, tiyatro ve sinema gösterimleri, Roman kadınlar için okuryazarlık kursları, çocuklara yönelik yaz okulu, yurtdışı ziyaretleri ve Şişli Belediyesi bünyesinde bulunan Kuştepe Roman Sanat Evi’nde işlerini kurmaları konusunda destekleyici eğitimler ve etkinlikler düzenledi. Şişli Belediyesi ayrıca, Çimenev Bilim Sanat Merkezi’nde Roman çocukların ekonomik ve sosyal olarak erişemedikleri eğitimlere ulaşmasını sağlıyor ve Kuştepe Kültür Merkezi’nde Romanlara düğün, sünnet gibi etkinlikler için ücretsiz hizmet sunuyor.

(FOTOĞRAFLI)