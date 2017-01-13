En kapsamlı Bedri Rahmi Eyüboğlu Sergisi, İzmir'de açıldı

Mehmet KURT/İZMİR, () - TÜRKİYE'de bugüne kadar hazırlanan en kapsamlı Bedri Rahmi Eyüboğlu Retrospektif Sergisi, 'Sevmek Güzel Meslek Reis' Folkart Gallery'de açıldı. Sergide, sanatın farklı alanlarında eserler üreten ressam, şair ve yazar Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun ilk defa sergilenen eserleri de yer alıyor.

Proje Direktörlüğü'nü Folkart Gallery Genel Koordinatörü Fahri Özdemir'in yaptığı, küratörlüğünü ise Eyüboğlu'nun öğrencileri İbrahim Örs ve Hanefi Yeter'in üstlendiği sergi açılışına İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın da aralarında bulunduğu kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. Folkart Gallery'nin ev sahipliği yaptığı 7'nci serginin açılışında bir konuşma yapan Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, sanatsal güzelliklere, en çok ihtiyacımız olan günlerden geçtiğimizi anlattı. Sancak, şunları söyledi:

"Bugünlerde, güzel Türkiyemize ve gelecek günlere inancımızı; kardeşliğimizi, birliğimizi, her zamankinden daha çok önde tutmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bu sergide, eserlerini size sunduğumuz Bedri Rahmi'nin bir şiirinde seslendiği gibi, zaman 'yüreğimizin kapılarını sonuna kadar açma' zamanıdır. Hep birlikte ve dimdik ayakta olmalıyız. Çünkü son günlerde, üst üste karanlık ve hain saldırılara tanık oluyoruz."

RESSAM, ŞAİR, MÜZİSYEN

Tiyatro sanatçısı- oyuncu Tamer Levent ise 35 yıldır sanata evet diye bir kampanya, bir söylem başlattığını söyledi. Bu söylemin, sanat kavramının bütün insanlarda var olduğunu, ortaya çıkarılması ve yaşam biçimi haline getirilmesinin Türkiye'de bir çok şeyin değişeceğini beliren Levent, şunları söyledi:

"Bedri Rahmi, yaşamla sanatını o kadar buluşturuyor ki, eserlere baktığınız zaman Anadolu insanının yaşantısından, folklorik yaşantısından müthiş etkiler görüyorsunuz. Bunlar aynı zamanda evrensel boyutta da kendini kanıtlamış eserler. Bedri Rahmi'nin Paris'te ve dünyanın pek çok resim okulunda ders verdiğini hatırlayacak olursak bu yaratıcılıktaki bir insanın bu üslubuyla dünyaya kendini kabul ettirmiş olması. Üstelik sadece ressam değil, aynı zamanda şair, aynı zamanda müzisyen” dedi.

Sancak ve Folkart Gallery Genel Koordinatörü Fahri Özdemir'i kutlayan Levent, konuşmasını Eyüboğlu'nun “Yaşadım!" adlı şiiriyle bitirdi.

DOĞAN HIZLAN: HATIRLAMAK DEĞİL UNUTMAMAK

Hürriyet Gazetesi Yayın Danışmanı Doğan Hızlan da konuşmasında toplu sergilerin önemli olduğunu söyledi. Doğan Hızlan, şunları söyledi:

"Birincisi bir sanatçıyı çeşitli şekillerde hatırlamak değil unutmamaktır. Bu sergiler sanat tarihine geçmiş biri olan Bedri Rahmi'yi tekrar tanıtmak bir özellik değil, tek tek gördüğümüz tablolar var ama ilk defa bu kadar bütüncül sergisi açılıyor. Bir sanatçıyı çeşitli yönlerden düşünmek gerektir. Anadolu'yu bir insan yaptı ama Cumhuriyet devrinin önemi var. Batıyı tanıdıktan, batıda eğitim yaptıktan sonra Anadolu'yu anlatmak daha ustaca yapılmış bir şey. Bedri Rahmi resmini gördükten sonra kitaplarını okuyun, mektuplarını okuyun, yani galeriyi gezmekle, katalogu okumakla görevinizin bittiğini sanıyorsanız, ben sizi bir sanatsever olarak nitelendiremeyeceğim. Çünkü resmin, bütün bu süzülmüşlüklerin şiirin, düz yazının, bir kültürün, insanlar arası bir ilişkinin, aşkın, özellikle mektuplarını okuduğunuzda bir aşk nasıl doğar nasıl yaşanır, abi- kardeş nasıl doğar, abi- kardeş nasıl birbiriyle bir dayanışma içindedir göreceksiniz. Sanat tarihinde yer alan önemli bir adamın başka yanlarını da görmüş olacaksınız. Lütfen dikkatli izleyin ve Bedri Rahmi'yi okuyun."

SERGİDE NELER VAR

Sergide Eyüboğlu'nun hayatından kesitler sunan mektuplar, zarflar, fotoğraflar, özel eşyalar ve objelerin yanı sıra çeşitli sanat dallarında ürettiği eserler ile, Eyüboğlu'nun, uğruna 'Karadut' şiirini yazdığı Mari Gerekmezyan'ı resmettiği eserler, Ermeni asıllı heykel sanatçısı Mari Gerekmezyan'ın yaptığı Bedri Rahmi Eyüboğlu, Bedri Rahmi'de misafir geldiğinde çaldığı sazı bulunuyor, büstü yer alıyor. Sergide bir de 18 dakikalık kısa bir belgesel de izlenebiliyor. Sergi için özel hazırlanan albümde Doğan Hızlan, Hıfzı Topuz, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ara Güler, Aziz Nesin, İlhan Berk, Mehmet Pesen, Turan Erol, Yaşar Kemal, Ferid Edgü gibi önemli isimlerin Eyüboğlu'nu anlattıkları yazıları bulunuyor.

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