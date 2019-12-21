En iyi Türk kahvesini Litvanyalı gelin pişirdi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 'Kırk Yılın Hatırına Yarışsana' adlı etkinlikte yabancı gelinler ve yerleşik yabancı kadınlar en iyi Türk kahvesini pişirmek için yarıştı. Yarışmayı Litvanyalı gelin Egle Gök kazandı.Manavgat Yaşam ve Kültür Derneği (MAYDER) tarafından Titreyengöl mevkiindeki bir otelde dün akşam düzenlenen 'Kırk Yılın Hatırına Yarışsana' adlı Türk kahvesi pişirme yarışmasında, yabancı gelinler ve yerleşik yabancılar ter döktü. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen'in de katıldığı yarışmaya yerleşik yabancılar büyük ilgi gösterdi. Yarışma öncesi yabancılar oluşturdukları ekiplerle Türk halk oyunlarının yanı sıra semazen gösterisi ve sahne şovları gerçekleştirdi.Yarışmada konuşan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yerleşik yabancıların ve yabancı gelinlerin Manavgat'ın kültürünü zenginleştirdiğini belirterek, "Manavgat'a yerleşen siz değerli dostlarımız, yaşam tarzlarınızla, alışkanlıklarınızla, örflerinizle, bizim Manavgat'taki kültürümüzü zenginleştiriyorsunuz. Manavgat'a güzellik katıyor, renk getiriyorsunuz. Yaşam tarzınızla Manavgat'a kattığınız değerlerden dolayı size teşekkür ediyorum" dedi.Konuşmaların ardından gerçekleşen kahve yarışmasına Kazakistan, Ukrayna, Litvanya ve Rusya'dan Manavgat'a yerleşen yabancılar katıldı. Yabancı kadınlar kendileri için hazırlanan ocaklarda Türk kahvesi pişirerek jüri üyelerinin beğenisine sundu. Kaymakam Mustafa Yiğit ve Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in de yer aldığı jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucu birinciliği Litvanyalı Egle Gök kazandı. Yarışmada dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.Yarışmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Egle Gök, birinciliğin kendisi açısından sürpriz olduğunu belirterek, "Çok mutluyum. Evde kış aylarında sabahları kahve pişiriyorum. Misafir geldiğinde sürekli yapıyorum. Türk kahvesi pişirmek çok zor değil. Biraz zaman alıyor. İyi bir kahvenin kısık ateşte pişmesi gerekiyor" dedi.