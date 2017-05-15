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"En güzel buzağılar yarışı"nın kazananı ‘Ayşe’ oldu

  İSTANBUL () –  14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolasıyla Arnavutköy Belediyesi'nin Çilingir köyünde düzenlendiği yarışmada "en güzel buzağılar " seçildi.  Arnavutköy Ziraat Odası işbirliği ile düzenlenen etkinlikte yumurta...

"En güzel buzağılar yarışı"nın kazananı ‘Ayşe’ oldu

 

İSTANBUL () –  14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolasıyla Arnavutköy Belediyesi'nin Çilingir köyünde düzenlendiği yarışmada "en güzel buzağılar " seçildi.  Arnavutköy Ziraat Odası işbirliği ile düzenlenen etkinlikte yumurta taşıma, çuval ve halat çekme yarışının yanı sıra folklor gösterisi de vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

AYŞE ADLI BUZAĞI ALTIN KAZANDI

Dünya Çiftçiler Günü’nde en güzel buzağı yarışmasında 3 buçuk aylık 'Ayşe' adını verdiği  buzağısıyla birinci olan Recep Yücelşen, ‘’Buzağımın cinsi simental. Geçen sene Almanya’dan annesi getirildi. Yarışmayı kazanmasının nedeni tüylerinin parlak ve alımlı olması. Herkes birinci olacağını söylemişti. Aşılarını düzenli yapıyoruz. Beslenmesine ve suyu da dikkat ediyoruz’’ açıklamasında bulundu.

Yarışmada 2’nci olan 5 aylık simental cinsi buzağının sahibi Nedim Akoğlu da buzağıların sütle beslenmesi ve yemlerinde kaliteli markaların kullanılmasını önerdi. Akoğlu, kazandığı yarım altını bu kez buzağısına değil, kendisine harcayacağını dile getirdi.  

“BUZAĞILAR BİRLİK BERABERLİĞİ GETİRDİ”

En güzel buzağı yarışmasında 1’incinin sahibine  tam, 2’inciye yarım, 3’üncüye ise çeyrek altın ödülü takdim edildi. Etkinliğe katılan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, ‘’Çiftçilikle uğraşan tüm vatandaşlarımızı bir araya getirdik. Toplumun farklı kesimlerini yan yana getirmek ve memleketimizin bekası için birlikteliğimizi sağlam vaziyete getirmek için katkıda bulunduk” ifadelerini kullandı.

Yarışmaya katılan çiftçilere tarımda ve hayvancılıkta ihtiyaçları aletler hediye edilirken,  İş Bitme Sertifikası verildi.

(FOTOĞRAF)

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