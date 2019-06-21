En 'çekici' gelin arabası

Aslı DURAN/ANTALYA, () - BURDUR'da yaşayan Osman Akın (27), gelin almaya çekiciyle gitti. Çekiciyi gelin arabasına çeviren Akın, "Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim" dedi.

Burdur'da yaşayan Osman Akın, nişanlısı Şadiye Aktaş (24) ile unutulmaz bir düğünle hayatını birleştirdi. Şoförlük yapan, ayrıca ailesinin çekici ve vinç işleriyle de uğraşan Osman Akın, gelin aracı için ilginç bir tercihte bulundu. Süslediği gelin aracını çekicinin arkasına bindiren Akın, Isparta'da oturan nişanlısı Şadiye Aktaş'ı almaya bu şekilde gitti.

Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Osman Akın, "Küçüklüğümden beri bir marka araç ve çekiciyle gelin almaya gitme hayalim vardı. Bunu nişanlım Şadiye'ye söyledim. Olurdu olmazdı derken çok düşündük. Herkes bu isteğime 'Olur mu böyle bir şey' dedi. Hayalim olduğu için Şadiye bana destek oldu. Çekicinin içine gelinlikle nasıl sığacağını düşünen Şadiye gelinliğini bile bu duruma göre seçti. İlk olarak arabayı süsletip gelin arabasına çevirdim. Ardından arabayı çekiciye bindirdim. Çekiciyi de süsletip gelin arabasına dönüştürdüm. Burdur'dan Isparta'ya davulla zurnalı düğün konvoyu oluşturup gittik. Ardından düğünü Burdur'da sanayide yaptık. Nikahımız kıyıldı ve çok eğlendik" diye konuştu.

Unutulmaz bir düğün yaptıklarını söyleyen Osman Akın, “Düğün arabamızı yolda görenler ilk başta gelin arabasının bozulduğunu düşünmüş. İkinci kez baktıklarında ise ikisinin de gelin arabası olduğunu fark etmişler. Düğün aracımıza şaşırıp önünde özçekim yapanlar, 'Şıkır Şıkır Osman yine yapmış yapacağını' dediler" dedi.



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