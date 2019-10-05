Emzirme Şenliği'nde anneler ve sağlık çalışanları bir araya geldi

Hande NAYMAN/İZMİR, ()- İZMİR Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla Emzirme Şenliği düzenlendi. Şenlikte emzirme danışmanlarına müracaat edip eğitim alan anneler, şarkılar eşliğinde ve zumba gösterileriyle eğlendi.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla düzenlenen Emzirme Şenliği'nde renkli görüntüler oluştu. Yeni doğan bebekleri ile birlikte şenliğe katılan anneler, emzirme danışmanlarına müracaat edip bilgi aldı. Emzirmenin anne ve bebek sağlığı için öneminin vurgulandığı şenlikte, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görmekte olan kas hastaları Metin Özkan ve Mustafa Ersin şarkı söyledi. Anneler, mini konser ve zumba gösterileri ile de eğlendi.

'İLK ALTI AYDA ANNE SÜTÜ ZIRH GİBİ KORUYOR'

Emzirme Şenliği'ne katılan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "Bugün tesadüfi olarak hastaneye yaptığım ziyarette bu etkinliğin olduğunu öğrenince buraya gelmeden geçmek istemedim. Çok önemli bir etkinliğe imza atılıyor. Farkındalığın oluşması ülkemiz adına oldukça önemli. Son yıllardaki normal doğumların artışı ve buna bağlı olarak da emzirmeye dikkat çekmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İlk altı ayda anne sütünün, çocuklarımızı nasıl bir zırh gibi koruduğunu biliyoruz. Bu sürenin daha da uzamasıyla çocuklarımızı daha fazla koruyoruz. Bu haftanın hastanede bu kadar güzel kutlanması ve annelerimizin bizlerle beraber olması çok kıymetli" dedi.

Anne sütünün bebeğin gelişimi için oldukça önemli olduğunu belirten Ebe Okulu Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Halil Gürsoy Pala ise, "Bizler kadın hastalıkları ve doğum uzmanları olarak sağlıklı yaşamı anne karnında başlatmayı amaçlıyoruz. Biz ebe okulunda da 32'nci haftadan başlayarak emzirme eğitimleri vererek de hastalarımızı, gebelerimizi lohusalık sürecine daha sağlam şekilde hazırlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Yekta Öncel de, "Bu hafta bizim için çok özel bir hafta. Çarşamba günü bu hafta dolayısıyla hastanemizde özel stantlar açıp, kermes ve sempozyumlar düzenledik. Bugün de hep beraber şenlikle bu haftayı kutluyoruz. Bu etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.