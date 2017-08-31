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Emre Altuğ, Manisalıları coşturdu

İlker KILIÇASLAN-Nermin UÇTU/MANİSA, () - MANİSA'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi, pop müzik sanatçısı Emre Altuğ konser verdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Sultan Camii'nin...

Emre Altuğ, Manisalıları coşturdu

İlker KILIÇASLAN-Nermin UÇTU/MANİSA, () - MANİSA'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi, pop müzik sanatçısı Emre Altuğ konser verdi.
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Sultan Camii'nin önünden başlayan fener alayı, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe katılan yaklaşık 10 bin kişi fenerlerle Manisa'yı aydınlattı. Fener alayına, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can ve protokol üyeleriyle mehter ve bando takımları, bisiklet tutkunları ve birçok Manisalı katıldı. Kalabalık yürüyüş sırasında dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıdı. Yürüyüş sırasında mehter takımı İzmir Marşı ile vatandaşları coşturdu.
EMRE ALTUĞ KONSER VERDİ
Kutlamalar kapsamında pop müzik sanatçısı Emre Altuğ da konser verdi. Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran yaklaşık 10 bin kişi, Emre Altuğ'un şarkılarına eşlik etti. Altuğ seslendirdiği 'Tek aşkım', 'Çifte kavrulmuş' ve 'Adını söylerdim' şarkıları ile kalabalığı coşturdu. Konserde havai fişek gösterisi büyük ilgi çekerken, sahneye çıkan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Emre Altuğ'a çiçek ve mesir sepeti hediye etti. 

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