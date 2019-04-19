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Empati kurmak için ellerinde su bidonlarıyla futbol maçına çıktılar

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, kadınların toplumda yaşadığı baskılara dikkat çekmek için erkek ve kadınlardan oluşturulan takımlar futbol maçı yaptı. Erkekler, kadınlarla empati kurabilmek için ellerinde 5 litrelik su dolu şişelerle...

Empati kurmak için ellerinde su bidonlarıyla futbol maçına çıktılar
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, kadınların toplumda yaşadığı baskılara dikkat çekmek için erkek ve kadınlardan oluşturulan takımlar futbol maçı yaptı. Erkekler, kadınlarla empati kurabilmek için ellerinde 5 litrelik su dolu şişelerle sahaya çıkarak ter döktü. Renkli görüntülere sahne olan karşılaşmayı kadın takımı, 8-2 kazandı.
Kadınların toplumda yaşadığı baskıya ve kadın- erkek eşitsizliğine dikkat etmek için Alanya İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından futbol maçı düzenlendi. Müdürlüğün 'Bu İşte Bir Erkek, Bir Kadın Var' projesi kapsamında, erkekler, kadınlarla empati kurabilmek için ellerinde 5 litrelik su dolu şişelerle sahaya çıktı. İlçe merkezindeki halı sahada oynanan maçta, kadın takımı kısa sürede erkekler karşısında baskı kurdu. Ortaya renkli görüntülerin çıktığı karşılaşmayı kadın takımı, 8-2 kazandı.
AMAÇ EMPATİ KURMAK
Alanya Sosyal Hizmetler Merkez Müdürü Ahmet Çelik, projenin amacının kadınların yaşadığı eşitsizliğe ve toplumdaki statüsüne dikkati çekmek olduğunu söyledi. Erkeklerin futbola yoğun ilgi gösterdiğini, bu nedenle de futbol maçı yapmayı özellikle seçtiklerini belirten Çelik, "Bizden hizmet alan kadınlarımıza yönelik seminerlerimiz oldu. Onun arkasında empati kurmaları için bir çalışmamız oldu. Stajyer öğrencilerimizle birlikte personellerimiz top oynadı. Kadının toplumda yaşamış olduğu baskıları ön plana çıkarmak için bugün kadınlarımız ve erkeklerimiz eşit statüde yarışsın diye futbol oynadı. Maç esnasında erkeklerin eline 5'er litrelik su bidonları verdik. Böylece dengeyi sağlamak istedik. Burada erkekler de kadınların ne yaşadığını görsünler, onu yaşasınlar istedik. Maçı 8-2'lik skorla kadın takımı kazandı" dedi.
HEDEF TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNE DEĞİNMEK
Selçuk Üniversitesi'nde Sosyal Hizmet Bölümü öğrencisi olan ve Alanya Sosyal Hizmetler Merkezinde staj yapan Pelin Türkmen ise "Stajyer arkadaşlarımızla proje yapmaya karar verdik. Etkinliğin adı 'Bu İşte Bir Erkek, Bir Kadın Var.' Projede amacımız, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine değinmekti. Ayrıca kadınların toplumda yaşadığı baskı konusunda da farkındalık yaratmak için çalıştık. Sadece kadınların değil, erkeklerin üzerindeki baskıya da değindik. Bu etkinliği toplumsal yaşamda erkeklerin, kadınları anlamalarını sağlamak için oluşturduk. Skor olarak kadınlar kazandı ama biz hem kadınların hem de erkeklerin kazandığını düşünüyoruz" diye konuştu.

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