EMO Başkanı Yeşil: Saat uygulamasından sonra tüketim yüzde 6.5 arttı

Hakan AKGÜN / SAMSUN, () - ELEKTRİK Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil, ileri saat uygulamasından vazgeçilmesiyle Türkiye genelinde elektrik tüketiminin yüzde 6.5 oranında arttığını belirterek, "Bu da elektrik kesintilerine neden oldu" dedi.

Bir konferansa katılmak için Samsun'a gelen Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil, açıklamalarda bulundu. İleri saat uygulamasından vazgeçilmesiyle tüketimde tasarruf olmadığını, aksine artma meydana geldiğini belirten Hüseyin Yeşil, bunun da elektrik kesintilerine neden olduğunu kaydederek şöyle konuştu:

"2015'ın Kasım ayı ile 2016'nın Kasım ayı arasındaki elektrik tüketimi yüzde 6.5 oranında arttı. Bu da elektrik kesintilerine neden oldu. Biz bunu 30 Ekim 2016'da kararlaştırdıkları zaman da kamuoyuna açıklamalar yaptık ve ilgililere 'bunu yapmayın' dedik. Yani sabah 1 saat de olsa karanlıkta kalkılması, kahvaltı hazırlanması gibi konular hep karanlıkta yapılacak. 'Bunu yapmayın tüketimi artırır' dedik. Onlar da, 'enerji tasarrufu sağlar' dediler. Biz ona 'tasarruf değil israf diye başlık atarak' açıklama yaptık."

'ASIL NEDEN, ARABİSTANLA NAMAZ SAATİ'

Uygulamanın asıl nedeninin Suudi Arabistan'ın namaz saatine göre ayarlama olduğunu iddia eden Hüseyin Yeşil, şöyle devam etti:

"Yoksa gerçekten bir tasarruf olamaz. Bir de bu saat farkı, Avrupa ile olan ilişkilerde şirketleri zor durumda bıraktı. Şirketler kendi durumlarına göre çalışma saatlerini ayarladılar. Hatta Milli Eğitim Bakanlığı okulları yarım saat daha geç başlatmak gibi çalışma içerisinde. Ama en son bakanlık, 'Çok gerekirse bazı illerde ve bölgelerde bu çalışma saatlerini biraz ileri alırız diye' palyatif çözümler bulmaya çalışıyor. Doğrusu uluslararası saat neyse ona uymaktır. Hem tasarruf sağlar, hem de uluslararası ilişkilerde bir sıkıntı yaratmaz."

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