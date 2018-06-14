Emniyetten "Huzur Arife" denetimi

Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ/İstanbul,() RAMAZAN Bayramı öncesinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 81 ilde eş zamanlı olarak başlattığı "Türkiye Huzur Arife" denetimi İstanbul'da da devam etti. Vatandaşların, Ramazan Bayramı öncesinde güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri, alışverişlerini yapabilmeleri ve bayramlarını huzur içerisinde geçirebilmeleri amacıyla başlatılan denetimde 2 bin 822 ekipte görevli 10 bin 922 polis görev yaptı.



DENİZ VE HAVA ARAÇLARI DA KATILDI

Bin 209 uygulama noktasında gerçekleştirilen denetime ayrıca deniz araçları ve helikopterler de destek veriyor. Türkiye genelinde 40 dedektör köpekte görev yaptı.



BEŞİKTAŞ'TA TEK TEK KİMLİK KONTROLÜ YAPILDI

Denetim noktalarından biri de Beşiktaş'ta bulunan vapur iskelesiydi. Ekipler hem vapurdan inenlerin kimliklerini kontrol etti. Hem de araçları tek tek durdurarak arama yaptı.

(FOTOĞRAFLI)

