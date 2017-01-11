Emniyete saldırı planlayanları tanıdıkları ihbar etmiş

İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı amacıyla keşif yaptıkları iddiasıyla L.A. ile yeğenleri F.A. ve C.A. tutuklanırken, bu kişilerin ihbar üzerine yakalandığı ortaya çıktı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün geçen Aralık ayında düzenlediği operasyonla Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik saldırı için keşif yapan 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından önceki gün adliyeye sevk edilen L.A. ile yeğenleri F.A. ve C.A. tutuklanırken, M.D. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Bölücü terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'ta bulunan yöneticilerinden talimat alarak keşif çalışması yapan kişilerin bir kişinin ihbarı ile yakalandığı belirlendi.

7 Ağustos, 19 ve 20 Eylül tarihlerinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün etrafında keşif çalışması yapan örgüt üyeleri, bilgileri örgüt yöneticilerine iletirken, 26 Kasım tarihinde polisi arayan bir kişi, "Şırnak’tan L. isminde biri geldi. Ağustos ayının başında Kocaeli Emniyeti'nin fotoğrafını çekti. 47 ... plakalı, markasını bilmiyorum. Şahsın soy ismini bilmiyorum. Adana'da yaşanan olaylardan sonra uykularım kaçtı, bu konuyu size bildirmek istedim" diye ihbarda bulundu.

Bu kişi 24 Kasım günü Adana Valiliği'ne bombalı araçla yapılan 2 kişinin öldüğü, 33 kişinin yaralandığı saldırının ardından vicdan azabı çektiğini belirterek, "Adana'da yaşanan olaydan sonra uykularım kaçtı" dedi.

Mobese ve plaka tespit sistemi incelenerek ihbar edilen 47 plakalı aracın 7 Ağustos günü emniyet müdürlüğünün etrafında yaklaşık 1 saat keşif yaptığı tespit edilirken, aracın M.D.'nin üzerine kayıtlı olduğu, aracı ise L.A.'nın kullandığı, yanında ise Yalova'da yaşayan yeğenleri F.A. ve C.A.'nın bulunduğu tespit edildi. L.A.'nın ayrıca üzerine kayıtlı araç ile 19 Eylül tarihinde Emniyet Müdürlüğü'nün etrafında 3 saat, 20 Eylül günü ise 2 saat kadar keşif yaptığı tespit edilerek 4 kişi yakalandı.

Yetkililer, örgütün daha önce deşifre olmamış, hakkında herhangi bir adli işlem yapılmamış kişileri kullandığı, bu kişilerin silahlı eylemler geliştirmesi amacıyla keşif ve istihbarat faaliyetinde bulunduklarını, örgüt üyelerince yapılan tespitlerin örgütün eylem hazırlayıcısı birimlerine gönderildiğini, sonrasında ise özellikle gündem oluşturulabilecek kamuya ait bina ve araçlara yönelik kanlı eylemler gerçekleştirildiğini belirtti.

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