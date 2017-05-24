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 Emniyet 'ten  Türkiye Huzur- 6 denetimi 

  ANKARA,() - EMNİYET Genel Müdürlüğü  yurt genelinde belirlenen 6 bin 238 noktada  71 bin 531 personel ile Türkiye Huzur- 6  denetimi gerçekleştiriyor Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,  6. Huzur Türkiye Uygulamalarının...

 Emniyet 'ten  Türkiye Huzur- 6 denetimi 

 

ANKARA,() - EMNİYET Genel Müdürlüğü  yurt genelinde belirlenen 6 bin 238 noktada  71 bin 531 personel ile Türkiye Huzur- 6  denetimi gerçekleştiriyor

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,  6. Huzur Türkiye Uygulamalarının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından bu akşam ülke genelinde  umuma açık yerlerde gerçekleştirildiği bildirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yurt genelinde belirlenen 6 bin 238 noktada gerçekleşen uygulamaya; 44 bin 694 Polis, 26 bin 342 Jandarma ve 495 Sahil Güvenlik personeli olmak üzere toplam 71 bin 531 personel, 12 bin 965 ekip  ve 341 dedektör köpeğin katıldığı belirtildi. Açıklmada  uygulama ile aranan şahıs ve araçların yakalanması, suç işleme amacındaki şahısların caydırılmasının amaçlandığı kaydedildi.

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