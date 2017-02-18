Emniyet'ten Türkiye genelinde operasyon

ANKARA, () - EMNİYET Genel Müdürlüğü, bugün Türkiye genelinde yapılan asayiş operasyonu ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

1873 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, aranan şahısların yakalanması ve süratle adalete teslim edilmelerini sağlamak amacı ile gerekli arama kararları alınarak ülke genelinde eş zamanlı operasyonların ikincisi 18.02.2017 Cumartesi günü sabah erken saatlerde gerçekleştirildi. Toplam 1873 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk işlemlerine başlanmış olup detaylı bilgi bilahare verilecektir."