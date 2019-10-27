EMNİYET ŞERİDİNDE 3 KİŞİNİN 1 KİŞİYİ DARP ETMESİ KAMERADA
Haber: İSTANBUL,() Esenler'de trafikte yol verme kavgası, emniyet şeridine taşındı. Bir araçtan inen 3 kişi, diğer araç sürücüsünü darp etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Esenler O-3 Karayolu...
Haber: İSTANBUL,()
Esenler'de trafikte yol verme kavgası, emniyet şeridine taşındı. Bir araçtan inen 3 kişi, diğer araç sürücüsünü darp etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Esenler O-3 Karayolu emniyet şeridinde 3 kişinin bir kişiyi dövdüğü kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İddialara göre, trafikte yol verme yüzünden birbiriyle tartışan iki sürücünün araçlarını emniyet şeridine çekti. Araçlardan birinden inen 3 kişi, diğer sürücüye saldırdı. O anları üstgeçitteki bir vatandaş cep telefonu ile kaydetmeye başladı. Görüntüler de 3 kişinin 1 kişiyi darp ettiği görülüyor. Yoldan geçen araç sürücülerinden bazıları, araçlarını durdurarak kavgayı ayırıyor. Kavgayı seyretmek için bazı araçların yavaşlaması üzerine ise yolda trafik oluşuyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|05:57
|Güneş
|07:22
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:45
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:34
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|8
|15
|5. Sivasspor
|9
|15
|6. Başakşehir
|8
|14
|7. Galatasaray
|8
|13
|8. Konyaspor
|9
|12
|9. Gaziantep FK
|9
|12
|10. Çaykur Rizespor
|9
|11
|11. Antalyaspor
|9
|11
|12. Göztepe
|8
|9
|13. Beşiktaş
|8
|9
|14. Ankaragücü
|9
|9
|15. Denizlispor
|8
|8
|16. Kasımpaşa
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|9
|17
|3. Balıkesirspor
|9
|16
|4. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|5. Fatih Karagümrük
|8
|15
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. İstanbulspor
|9
|11
|11. Menemen Belediyespor
|9
|11
|12. Adana Demirspor
|8
|10
|13. Boluspor
|9
|8
|14. Osmanlıspor
|8
|7
|15. Adanaspor
|9
|7
|16. Altınordu
|9
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Sheffield United
|10
|13
|8. Bournemouth
|10
|13
|9. West Ham
|10
|13
|10. Tottenham
|9
|12
|11. Burnley
|10
|12
|12. Brighton
|10
|12
|13. Wolverhampton
|9
|11
|14. Aston Villa
|10
|11
|15. M. United
|9
|10
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|9
|8
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Sociedad
|10
|19
|3. Atletico Madrid
|10
|19
|4. Real Madrid
|9
|18
|5. Villarreal
|10
|17
|6. Granada
|9
|17
|7. Sevilla
|9
|16
|8. Real Valladolid
|10
|14
|9. Getafe
|9
|13
|10. Athletic Bilbao
|10
|13
|11. Valencia
|9
|13
|12. Levante
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|10
|11
|15. Mallorca
|10
|10
|16. Eibar
|10
|9
|17. Real Betis
|9
|9
|18. Celta de Vigo
|10
|9
|19. Leganés
|10
|5
|20. Espanyol
|9
|5