Emniyet Müdürünün cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Sinan BİLGİLİ /İSTANBUL,() Makamında intihar eden Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Çalışkan'ın cenazesi Zeytinburnu'ndaki Kozlu Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürüldü.
Sinan BİLGİLİ /İSTANBUL,() Makamında intihar eden Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Çalışkan'ın cenazesi Zeytinburnu'ndaki Kozlu Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürüldü.
31 Temmuz 2017 Pazartesi 16:03
Sinan BİLGİLİ /İSTANBUL,() Makamında intihar eden Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Çalışkan'ın cenazesi Zeytinburnu'ndaki Kozlu Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürüldü.
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