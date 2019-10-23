Emniyet müdüründen çocuklara yaya geçidi uyarısı

KARABÜK İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, ziyaret ettiği ilkokulda öğrencileri çanta ile kitap hediye ederken, bir öğrencinin yaya geçidinde sürücülerin yol vermediğini belirtmesi üzerine sürücülerin henüz bu bilince ulaşmadığını, dikkatli olunmasını istedi.

Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Şehit Özcan Ören İlkokulu?nu ziyaret etti. Tuğ, öğrenciler tarafından çiçekle karşılandı. Tuğ, daha sonra 1 ve 2?nci sınıf öğrencilerini ziyaret etti. Tuğ kendisini tanıttıktan sonra polisin ne iş yaptığını sorduğu öğrencilerin sorularını yanıtladı. Parmak kaldıran 2/B sınıf öğrencisi Yağmur Yeşiloğlu, ?Ben yaya geçidini çarşıda gördüğümde ilk yayalar geçebilir denildi ama hep arabalar geçiyor? dedi. Tuğ geçiş üstünlüğünün yayalarda olduğunu ifade ederek, ?O yaya geçidinde trafik görevlisi yoksa, trafik lambası yoksa, geçiş üstünlüğü mutlaka yayaların. Hele özellikle sizlerin. Okul geçitlerinde de böyle. Bütün araçlar sizlerin geçmesini bekleyecek. Buna rağmen yine de çok çok dikkatli olmak durumundayız. Neden? Sürücülerimizi de biz henüz o bilince kavuşturamadık. Sürücülerimizin de o bilinci kazanması gerekiyor ki yaya geçidinde gördüğünde dursun, önce yayanın geçişine izin versin daha sonra da kendisi geçsin. Buna rağmen yine de çok dikkatli olmak durumundayız. Özellikle okula gidip gelirken mutlaka kaldırımları kullanın. Mutlaka karşıdan karşıya geçecekseniz önce sağınıza sonra solunuza bakıp araç gelmediğinde geçeceksiniz. Çok dikkatli olmak zorundayız. Bir olumsuzlukla karşılaşmamak için.? dedi. Tuğ, daha sonra öğrencilere çanta ve kitap hediye etti.