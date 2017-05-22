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Emniyet müdüründen Bursaspor taraftarına teşekkür yemeği

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - BURSA Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Bursaspor-Beşiktaş maçındaki olumlu tutumları nedeniyle, yemekte bir araya geldiği Bursaspor taraftar grup ve dernek yöneticilerine teşekkür etti. Bursa Emniyet Müdürü Selami...

Emniyet müdüründen Bursaspor taraftarına teşekkür yemeği

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - BURSA Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Bursaspor-Beşiktaş maçındaki olumlu tutumları nedeniyle, yemekte bir araya geldiği Bursaspor taraftar grup ve dernek yöneticilerine teşekkür etti.
Bursa Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Kültürpark'taki bir restoranda verilen yemekte, yeşil beyazlı takımın taraftar ve dernek liderleriyle bir araya geldi. Yıldız, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Bursa'da oynan ve 13 sezonluk aranın ardından konuk takım taraftarlarının da izleyebildiği Bursaspor-Beşiktaş maçındaki olumlu tutumları nedeniyle taraftar grup ve dernek yöneticilerine teşekkür etti. Kentin en büyük sivil toplum örgütünün Bursaspor olduğunu söyleyen Yıldız, "Hepiniz taraftar grup ve dernek liderleri olarak liderlik gösterdiniz. Kötü bir sene oldu, duygularınızı anlıyorum. Geçtiğimiz günlerde uluslararası bir derecelendirme şirketinin yaptığı araştırma sonucuna göre Bursa şehri 48'inci sıradan yaşanabilir şehir sıralamasında 28'inci sıraya indi. Dünyada 5 bin 237 şehir arasında, Türkiye'de birinci sıraya yükseldik. 6 şehrimiz girmiş, Bu kente çok büyük katma değer katıyor" dedi.
Yıldız, geçmişte şampiyonluk yaşamış ve yaşamaması için de hiçbir nedeni olmayan Bursaspor'un dünyanın her yerinde taraftarı olduğunu belirterek, "İstiyoruz ki daha iyi bir Bursaspor olsun. O konuda üzerimize düşeni yine yapacağız. Motivasyon ve her türlü destekle yanlarında olacağız" diye konuştu.
Bu hafta oynanacak Gençlerbirliği maçında takımlarından galibiyet beklediklerini dile getiren taraftar ve dernek liderleri, Yıldız'a teşekkür etti.

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