Emniyet Müdürü Uzunkaya'dan 'suçlarda çocuklar kullanılıyor' uyarısı

ANTALYA Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, çocukların uyuşturucu kullanma ve suçlara karışma oranının arttığını belirterek, "Son zamanlarda nitelikli dolandırıcılık olarak tanımlanan, sağır sultanın bile haberdar olduğu telefonla dolandırıcılık suçlarında 13, 14, 15 yaşlarında çocukların aktif rol oynadığını biliyoruz" dedi.

İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda 2017 yılını değerlendirdi. Antalya'da geçen yıl toplam 94 bin 796 olay meydana geldiğini belirten Uzunkaya, 2016 yılına göre toplam suç sayısında yüzde 4'lük bir artış olduğuna dikkati çekti. Suçların aydınlatılması oranının yüzde 95 olduğunu belirten Uzunkaya, "Kaçakçılık ve organize suçlarda yüzde 27'lik yükselişle 2 bin 800 olay gerçekleşti. Bu suç artışı değildir, suçla mücadelede yapılan çalışmaların artış oranını ifade eder" diye konuştu.

UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMINDA CİDDİ ARTIŞ

Antalya genelinde uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle 2016 yılında 283 kişinin yatarak, 11 bin 816 kişinin ise ayakta tedavi olduğuna kaydeden Celal Uzunkaya, 2017 yılında ise 927 kişinin yatakta, 14 bin 400 kişinin ayakta tedavi olduğunu açıkladı. Uzunkaya, "Bu rakamlar toplumda korkuya, paniğe neden olmamalı, tam aksine uyuşturucuya yönelik tedbir alınmasını ifade ediyor" dedi.

'TELEFON DOLANDIRICILIĞINDA ÇOCUKLAR KULLANILIYOR'

Celal Uzunkaya, 18 yaş altı çocukların uyuşturucu kullanma ve suçlara karışma oranının arttığını belirterek, özellikle mala karşı suçlarda çocukların kullanıldığını söyledi. Uzunkaya, şunları söyledi:

"Son zamanlarda nitelikli dolandırıcılık olarak tanımlanan, sağır sultanın bile haberdar olduğu telefonla dolandırıcılık suçlarında 13, 14, 15 yaşlarında çocukların aktif rol oynadığını biliyoruz. Yakın zamanda 15 yaşında bir çocuğun, telefon dolandırıcılığı sonrasında 68 bin lira almak üzere dolandırılan şahsın evine gönderildiğini tespit ettik. 18 yaş altı çocukların ceza indirimi nedeniyle suçlara yönlendirildiğini görüyoruz. 2017 yılında Antalya'da olaya karışan çocuk sayısı 2 bin 200 iken 2016 yılında bu rakam 2 bin 100 idi. Antalya'da varlığından haberdar olduğumuz madde bağımlısı çocuk sayısı 120. Bir de bizim yanı sıra ailelerin bile hastanede ya da ölümüyle haberdar olduğu uyuşturucu kullanan çocuklar var."

FETÖ'DEN TUTUKLU SAYISI 2 BİN 73

Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, il genelinde FETÖ nedeniyle 129 askeri personel, 347 emniyet personeli, 121 hâkim ve savcı, 359 akademik personel, 23 medya mensubu ve 3 bin 609 diğer meslek grupları olmak üzere toplam 4 bin 579 kişi hakkında işlem yapıldığını söyledi. Tutuklu sayısının 2 bin 73 olduğunu kaydeden Uzunkaya, "Emniyetin şu an itibarıyla Antalya'da FETÖ nedeniyle 203 açıkta olan personeli, KHK ile meslekten çıkarılan ise 330 personeli var. Toplam 533 personelimizin 15 Temmuz sonrası emniyet teşkilatımızdan uzaklaştırıldığı anlaşılmaktadır. Bu personellerimizden 180'i ise halen tutuklu" diye konuştu.



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