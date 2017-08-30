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Emniyet Müdürü, hayvan satıcılarına sahte para kalemi dağıttı

Mahir ALAN/ADIYAMAN () - ADIYAMAN'da, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, hayvan satıcılarına sahte parayı belirlemeye yarayan kalemlerden hediye etti. Kurban Bayram'ının yaklaşmasıyla kent merkezinde bulunan hayvan pazarlarındaki satıcıları...

Emniyet Müdürü, hayvan satıcılarına sahte para kalemi dağıttı

Mahir ALAN/ADIYAMAN () - ADIYAMAN'da, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, hayvan satıcılarına sahte parayı belirlemeye yarayan kalemlerden hediye etti.
Kurban Bayram'ının yaklaşmasıyla kent merkezinde bulunan hayvan pazarlarındaki satıcıları ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Metin Alper, sahte paraya karşı uyarılarda bulundu. Alper, buradaki hayvan satıcılarına sahte parayı tespit eden kalem hediye etti. Polisler de pazarda açtıkları stantta satıcıları sahte paraya karşı bilgilendirdi. Ayrıca satıcılar stanttaki cihazda paralarını kontrol ettiriyor.
İl Emniyet Müdürü Alper, satıcıların dolandırılmaması için sürekli uyarılarda bulunduklarını belirterek, "Vatandaşlarımıza kalem dağıttık. Toplum Destekli Polislik Şubemize Mali Suçlarla Mücadele ekibimiz sahte para broşürleri hazırladı. Bunları vatandaşlara vererek sahte para konusunda bilgilendirme sağlıyoruz. Yine elimizde sahte cihazımız var. Buradaki temel amacımız; dolandırıcıların Adıyaman’daki kurban pazarında vatandaşın mallarını sattıktan sonra sahte para ile alışveriş yapmasının önüne geçmek" dedi.

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