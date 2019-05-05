Emniyet kemerinin önemine simülasyonlu vurgu

İZMİR Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, emniyet kemerinin önemini sürücüleri simülasyon aracına bindirerek gösterdi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Karayolları ve Trafik Güvenliği Haftası' etkinlikleri kapsamında, Çankaya Lozan Meydanı'nda emniyet kemerinin önemini anlattı. Emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza kesmek yerine simülasyon aracına bindiren ekipler, araç kullanırken, emniyet kemerinin önemini uygulamalı olarak gösterdi. Simülasyon aracına binen sürücüler, aracın dönmesine rağmen emniyet kemerleri bağlı olması nedeniyle şoför koltuğunda sorun yaşamadı. Simülasyon aracına binen ve her zaman emniyet kemeri taktığını söyleyen Faiz Özkan, "Açıkçası böyle bir şey olacağını tahmin etmiyordum. Arkadaşımla ikimiz kısa süreli bir şok yaşadık. Kemerin önemini biliyorduk, her zaman takıyorduk ve takmaya devam edeceğiz. Arabayı çalıştırsak bile kemer takmalıyız" diye konuştu. Simülasyon testinin gerçekten farksız olduğunu ifade eden Sedat Kaygusuz, "Araçla takla atmış gibi olduk. Gerçeği olsa kötü olabilirdi. Kemerin önemini anladık. Ters dönünce beynime kan gitti" dedi.



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