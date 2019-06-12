Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

Emniyet kemerini arkadan taktı; Az daha canından oluyordu

  Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() Beyoğlu'nda aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki TIR'ın altına girdi. Emniyet kemerini arkasından takan sürücü yaralandı. Kaza nedeniyle yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza,...

Emniyet kemerini arkadan taktı; Az daha canından oluyordu

 

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()
Beyoğlu'nda aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki TIR'ın altına girdi. Emniyet kemerini arkasından takan sürücü yaralandı. Kaza nedeniyle yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Dolapdere Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Piyalepaşa istikametinde seyir halindeki otomobil sürücüsü aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki TIR'ın altına girdi. Kaza nedeniyle yaralanan sürücü, kendi imkanları ile araçtan çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans çağrıldı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün emniyet kemerini arkasından taktığı görüldü.

(FOTOĞRAFLI) 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328