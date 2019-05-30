Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, şehit yakınları ve gaziler ile iftarda bir araya geldi

EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programında, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce düzenlenen iftar programına katıldı. Programa Uzunkaya’nın yanı sıra 15 Temmuz Gazisi ve Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Turgut Aslan, Teftiş Kurulu Başkanı Fenni Gürsel, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Hüner, daire başkanları, şehit aileleri, gaziler ve emniyet mensupları katıldı. İftar yemeği sonrası davetlilere seslenen Uzunkaya, emniyet teşkilatının çok büyük bir aile olduğunu belirterek, "Bizler burada bol nimetli, sıcak aile sofrasında iftarımızı açarken biliyoruz ki Türkiye’nin dört bir yanında 3 bin 500 4 bin rakımlı tepelerde görev yapan pek çok arkadaşımız var. Bu ailenin kuzenleri, yeğenleri, amca çocukları, dayı çocukları saygınlığında tanımlayabileceğimiz bu birimler, ülkemizin her bir yerinde özverili bir şekilde görev yapıyor" dedi.Uzunkaya, daire başkanları ile beraber gerçekleştirdiği Hakkari ziyaretine değindiği konuşmasında, "Yüksekova’da 3 bin 450 rakımlı Varkavik tepesinde polis ve jandarmanın üs bölgesi olarak kullandığı noktada görev yapan arkadaşlarımızı ziyaret ettik ve oradaki arkadaşlarımızın bu fırtınalı tepelerde, bu mevsimde bile son derece zor şartlar altında gözlerindeki vatan sevgisini, memleket sevdasını, görev bağlılığını, meslek aşkını gördük. İnanın burada millet ve teşkilat olarak çok güçlü bağlarla donanmış bir millet olduğumuza tanıklık ettik ve bundan çok mutlu olduk" diye konuştu.'TÜM GAZİLERİMİZE, SAĞLIKLI UZUN ÖMÜRLER DİLİYORUM'Dün, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldiğini hatırlatan Uzunkaya, "Bugün de aramızda şehit aileleri ve gazilerimiz var. ‘Kim ki 15 Temmuz sonrası günümüz dünyasında bir insan mucize görmek istiyorsa, Ankara’ya gitsin, Turgut Aslan’ı görsün ve ziyaret etsin’ dediğim bir gazi kardeşimizde Turgut Aslan Başkanımız da aramızda bulunuyor. Tüm gazilerimize de bu vesileyle sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Sizlere, ailenizle, çoluk çocuğunuzla birlikte sağlık huzur diliyorum" dedi.'YOĞUN BİR ŞEKİLDE TERÖRLE MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR'Polis teşkilatının 174 yıl boyunca verdiği üstün hizmetlere de değinen Uzunkaya, sözlerini söyle sürdürdü:"Terörle mücadele ailesinin her zamanki gibi bundan sonra da artarak devam etmesini diliyorum. Bugün ülkemizin Doğu'su, Güneydoğu'su başta olmak üzere, sınır dışı dahil yoğun bir şekilde terörle mücadelemiz devam ediyor. Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı’nın merkez ve taşra birimlerinin de son derece önemli rolü ve görevi var. Bu vesileyle hem size hem de sizin şahsınızda görevleri başında olan o kahraman kardeşlerimize buradan selamlarımızı, sevgilerimizi, başarı dileklerimizi iletiyoruz. Allah sağlıkla bayramlara erişmemizi nasip etsin, Hiçbir arkadaşımızın ayağına taş değdirmesin."

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