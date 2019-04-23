Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: Hedefimiz öncelikle suçların işlenmesini önlemek

EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "2019 yılı olarak hedefimiz öncelikle suçların işlenmesini önlemek, bunun içinde sahayı basarak her alanda başta terörle mücadele olmak üzere, asayiş suçları, trafik olayları, uyuşturucu suçları olmak üzere, bunların hareket alanını, faaliyet alanını, kademeli olarak daraltmak suretiyle, belli yüzdelerle önümüzdeki birkaç yıl içerisinde en düşük seviyeye indirmek temel hedefimiz" dedi.Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Karabük'te Eskipazar İlçe Emniyet Amirliği binasının açılış törenine katıldı. Törende konuşan Uzunkaya, ''Türkiye genelinde 2017 yılında meydana gelen asayiş olaylarının 2018 yılında yüzde 10 civarında hem suçların aydınlatılması olaylarında iyileşme olduğunu hem de önemli olayların başta mala karşı işlenen suçlar olmak üzere kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 15-17-18'lere varan hatta hırsızlık olaylarında yüzde 35'leri aşan oranda iyileşme sağlandığını büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. 2017 yılında polis teşkilatımız Türkiye genelinde şahsa karşı işlenen suçlar kategorisindeki tüm suçların aydınlatmasını yüzde 94,5 oranında yerine getirirken, bu rakam 2018 yılında yüzde 95.6'lara ulaşmış, yine 2017 yılında mala karşı işlenen suçlardaki yüzde 38 civarında olan aydınlatma oranının ki bu rakam düşük bir yüzde gibi görünse de dünya polis teşkilatları açısından da aldığımızda oldukça hatırı sayılır bir başarı oranıdır. 2017 yılındaki yüzde 38 civarındaki mala karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı 2018 yılında yüzde 43,5'lara ulaşmıştır. 2019 yılı olarak hedefimiz öncelikle suçların işlenmesini önlemek, bunun içinde sahayı basarak her alanda başta terörle mücadele olmak üzere, asayiş suçları, trafik olayları, uyuşturucu suçları olmak üzere, bunların hareket alanını, faaliyet alanını, kademeli olarak daraltmak suretiyle, belli yüzdelerle önümüzdeki birkaç yıl içerisinde en düşük seviyeye indirmek temel hedefimiz. Asayiş suçlarında da 2019 yılı için önümüze koyduğumuz hedef, şahsa karşı işlenen suçları aydınlatma oranı yüzde 96, mala karşı işlenen suçlarda da yüzde 46 seviyesinin altına düşürmemektir.'' dedi.PKK terör örgütü ile de mücadele ettiklerini dikkat çeken Uzunkaya, şöyle konuştu:''Ülkemizin 35 yıllık 1984 yılından beri devam eden bir amansız mücadele alanı, beka sorunu. Bu sorunun arkasında sadece adı PKK olan bir örgüt değil, bunu yıllardan beri besleyen, büyüten, destekleyen ve son tahlilde de hepimizin gördüğü gibi yurtdışında binlerle ifade edilen TIR’larla silahı, topu tüfeği aktaran devletlerin olduğunu biliyoruz. 35 yıldır PKK ile yürütülen bu amansız mücadele ve beraberinde yine ülkemizi rahat bırakmama adına, ayağa kalkmamızı engelleme adına, büyümemizi güçlenmemizi istememe adına dünyada ve bölgemizde söz sahibi olmamak için nefesimizi kesme, ağzımızı kapatma adına yürütülen bunca emperyal faaliyetlere karşı ülkemiz, en tepeden Cumhurbaşkanı’ndan, sokaktaki tüm birimlerine vatandaşlarına kadar dik ve kararlı bir duruşu sergilemiş, hamdolsun 35 yıllık mücadele sonunda daha birkaç yıl öncesine kadar sayısı 8-10 binlerle ifade edilen PKK’lı terörist sayısı bugün ülkemiz sınırları içerisinde 700’lü rakamlara indirilmiştir. Düne kadar pek çok konuda taşeron örgüt olarak eylemler yapan başta DHKP-C olmak üzere türevi, yandaşı, akrabası olan pek çok terör örgütü bugün ülkemizde barınacak alan bulamayıp, yurt dışında başka ülkelere kaçma yollarını aramış ve kaçmış.''240 BİNİ AŞKIN KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDIFETÖ terör örgütünün hain planlarının ters teptiğini belirten Uzunkaya, ''Ülkeyi parçalamak isteyenler farkına varmadan veya gayri ihtiyari ülkenin birleşmesine, bütünleşmesine, kenetlenmesine vesile olmuştur. Neticede bu örgütle de emniyet teşkilatımız başta olmak üzere yargısından silahlı birimlerine devletin her kademesine kadar amansız bir mücadele içerisine girilmiştir. 15 Temmuz 2016’dan günümüze kadar Türkiye’de bugün itibariyle 240 bini aşkın FETÖ terör örgütüyle irtibatlı, iltisaklı kişi hakkında adli işlem yapılmış ve bugün itibariyle bu örgütün cezaevlerinde 30 bin 427 tutuklu, hükümlü veya hüküm özlü mensubu bulunmaktadır. Bulunduğumuz coğrafya zor bir coğrafya. Ülkemizi huzur içerisinde bırakmamak için gece gündüz planlar hesaplar yapan şer güçlerin bunları istemediği çok açık. Dolayısı ile bizler Türk milleti olarak, tüm kurumlarımızla gücümüzü kararlılığımızı, ülkeyi savunma noktasındaki duruşumuzu bir istiklal mücadelesi ruhu ile hayata geçirmemiz gerekiyor.'' diye konuştu.ÖLÜM RAKAMLARI 600’LÜ SEVİLERE İNDİTürkiye'nin değişmeyen kangren sorunlarından birinin uyuşturucu olduğunu ifade eden Uzunkaya, şöyle konuştu:''Geçtiğimiz 2017 yılında Türkiye’de 950’ye yakın insan uyuşturucu sonucu hayatını kaybetti. Bunun ile ilgili gerek bakanlığımızın gerek diğer pek çok bakanlığın el birliği ile yürütülen kararlı mücadele sonucunda 2018 yılında uyuşturucuya bağlı ölüm rakamları 600’lü seviyelere indi. Yani 950 civarında insanımızın hayatını kaybettiği bir önceki yıl 2018 yılında 600’lü rakamlara çekilmiş. Bu küçümsenmeyecek son derece önemli bir tablodur. Bu kararlı duruşumuzu her birey toplumsal sorumluluk anlayış çerçevesinde sürekli duyarlılık gösterirse inanıyoruz ki uyuşturucuya bağlı ölümler ve uyuşturucu bağlı suçlar asgariye inmiş olur. Uyuşturucu sadece ölümlerle değil, geleceğimiz olan ve bu ülkenin hakkını, hukukunu değerlerini gelecekte savunup koruyacak olan bu gençlerimize aynı iradeyi, şuuru, basireti ve gayreti göstermelerini diliyorum. Dolayısı ile bu gençlerimizi beyinlerini ve bedenlerini çürütmeyi hedefleyen uluslararası proje olarak görmek lazım. Uyuşturucu sadece ölüm rakamı olarak, sadece meşru olmayan bir gelir rakamı olarak almamak lazım. PKK terör örgütünün sadece uyuşturucudan sadece 1 yılda 3 milyar dolar gelir elde ettiğini ve elde ettiği bu geliri ülkemize karşı top, tüfek, silah, saldırı, kan ve gözyaşına dönüştürmek için kullandığını lütfen unutmayalım. Dolayısı ile uyuşturucu ile mücadele konusunda aynı terör örgütleri ile olduğu gibi amansız bir şekilde devlet kararlılığımız sürdürülüyor. Bugün Türkiye Cumhuriyeti cezaevlerinde uyuşturucu suçları ile ilgilenen satıcı pazarlayıcı baron bozuntusu kişiler dahil olmak üzere 57 bin insan yatıyor. Bu küçümsenmeyecek son derece önemli rakamlardır.''2017 yılında 7 bin 350 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini söyleyen Uzunkaya, ''Bu tabloyu durdurmak adına Cumhurbaşkanımızın deklare ettiği bir açıklama ile 2020 yılına kadar Türkiye’deki ölümlü kazaları yüzde 50 oranında eksiltme adına yürütülen bir proje kapsamında 10-12 bakanlığın sorumluluk aldığı ve bu konuda da İçişleri Bakanlığımızın, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ve Jandarma Genel Komutanlığımızın çok büyük sorumluluğu görevi ve işlevi olduğu alanda çok yoğun mücadeleler verildi.” dedi.HER YIL BİR İLÇEYİ YOK EDİYORUZİçişleri Bakanlığı tarafından çocuklar üzerinden birtakım projeler hayata geçirdiklerini ifade eden Uzunkaya, "Türkiye genelinde kırmızı düdük kampanyasından trafikte öncelikli hayatın yayalara üzerine kurgulandığı, yaya geçitleri üzerinde eğitimlerin bilgilendirmelerin yapıldığı, çocuk trafik dedektiflerinin hayata geçirildiği pek çok çalışmayı yürütmeye gayret ettik. Her yıl 31 Aralık gecesi kum saatini kuruyoruz ülke olarak ve ondan sonra geriye dönük hasar tablosunu yapıyoruz. Ne görüyoruz biliyor musunuz? Eskipazar’da bugün yeni doğmuş bebekler de dahil Ovacık’tan getirdiklerimiz dahil her yıl 7 bin 500’lük bir ilçeyi topyekün yok ediyoruz. 2017 yılında 7 bin 500 kişi ölürken 2018’de 6 bin 600 kişi öldü diye neredeyse sevinecek duruma geldik. Bunu olumlu bir süreç olarak görüyoruz. Aynı duyarlılığı topyekün bütün millet olarak hayata geçirirsek geçen sene 6 bin 600’e düştü. İnşallah 2019’da 6 binlerin aşağısına düşer. Bir sonraki sene 5 bin rakamlara çekilir. Daha birkaç yıl öncesine kadar Türkiye sınırları içerisinde 7-8 binle ifade edilen terörist sayısı nasıl ki 700’lü rakamlara indiyse inşallah bu toplumun tüm bireylerinin aynı hassasiyet ve toplumsal her soruna karşı gönüllü bir müfettiş anlayışı ile duyarlılık gösterirsek çok önemli hayırlı işler yapmış oluruz.'' dedi.GÜVEN MASALARIKonuşmaların ardından Karabük İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk’ün yaptığı dua ile Eskipazar İlçe Emniyet Amirliği binasının açılışı gerçekleştirildi. Beraberindekilerle birlikte binayı gezen Uzunkaya, girişteki 'Güven Masası'nı da görevli kadın polis memuruna duvara asılı olan ‘Davranış İlkeleri' ni okumasını istedi. Uzunkaya, vatandaşların işlemlerinin 1 saat içinde yapılarak bekletilmemelerine vurgu yaptı. Uzunkaya, emniyet merkezlerinde oluşturulan 'Güven Masası'nda kadın polis memurların görev yapacağını belirterek, ''Sıkıntılı, problemli olan insanlar çatacak yer ararlar. Birine gideyim de bağırayım çağırayım da deşarj olayım der. Genelde en kaba insanımız bile karşısına bayan bir devlet memuru çıktığında bir ya da iki vites küçültüyor, adamlığına bağlı. Bizde onu kibarlaştırmak, normalleştirmek adına karakola geldiğinde karşısına bir bayan memur çıktığında sakinleşecek bir ortam olsun ve adı üzerinde bu masa vatandaşımıza güven versin diye tüm Türkiye genelinde bin 269 polis merkezi amirliğine bu masaları planladık. İlk etapta 700 merkeze gönderdik" dedi.

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