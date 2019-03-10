Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, 37 yıl önce komiser olarak görev yaptığı Hakkari'ye geldi

EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, 37 yıl önce komiser olarak görev yaptığı Hakkari'ye gelerek, kontrol noktasında çalışan polisleri ziyaret etti. Uzunkaya, kendisini karşılamayla gelen eski korucubaşı Hasan Öztunç'a sarılarak, eski günlerle ilgili sohbet etti.Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya beraberindeki Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı ile birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi öncesi, 37 yıl önce komiser olarak görev yaptığı Hakkari'ye geldi. Uzunkaya, Hakkari'nin Depin Polis Kontrol noktasında görev yapan, polisleri ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. Uzunkaya, daha sonra Hakkari valiliğine geçerek, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, kentte 37 yıl önce komiser olarak görev yaptığını söyleyerek, "Şark hizmetimi yaptığım Hakkari’ye 37 yıl sonra Emniyet Genel Müdürü olarak geliyorum. 1985 yılında ayrıldığım Hakkari, o günden bugüne oldukça değiştiğini, geliştiğini, güzelleştiğini, zenginleştiğini gördüm. Bu şehirde hem eski dostlarla karşılaştık. Biraz öce Yüksekova’ya geldik o zaman deselerdi ki, buraya uçak gelecek uçakla yolculuk yapılacak hayal gibi görünürdü. 3 yıl dolu dolu hizmet yaptığım bu şehirde, Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı miting öncesi hem valiliğimizi, emniyetimizi, il jandarmamızı ve diğer kurumlarımızı ziyaret etmek, hem tedbirlerle ilgili planlamaları yerinde görmek ben bu vesile ile o zamandan beri görüştüğümüzü Hakkarili dostlarımıza hemşerilerimize kucak dolu sevgilerimi ve selamlarımı sevgilerimi sunuyorum. Yıllar önce komiser olarak geldiğim, baş komiser olarak ayrıldığım bu şehre 37 yıl sonra Emniyet Genel Müdürü olarak ziyaret etmek benim için onur verici bir şeydir" dedi.Uzunkaya, kentte görev yaptığı süre zarfında Hakkari'de kendisini karşılamaya gelen gelen Korucubaşı Hasan Öztunç'a sarılarak, muhabbet edip, eski anılarını anlattı.

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