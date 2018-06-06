Emniyet Genel Müdürü'nün eşi şehit ve gazi aileleriyle iftar yaptı - Fotoğraflar
06 Haziran 2018 Çarşamba 23:02
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