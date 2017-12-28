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Emniyet Genel Müdürü Altınok: Yılbaşı 275 bin personelimiz görev başında olacak

Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL, () - EMNİYET Genel Müdürü Selami Altınok, Türkiye'deki yılbaşı önlemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. İstanbul'da konuşan Altınok, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yeni...

Emniyet Genel Müdürü Altınok: Yılbaşı 275 bin personelimiz görev başında olacak

Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL, () - EMNİYET Genel Müdürü Selami Altınok, Türkiye'deki yılbaşı önlemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
İstanbul'da konuşan Altınok, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yeni yıla girebilmeleri adına İçişleri Bakanımızın talimatları ve önderliği doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü olarak bütün tedbirlerimizi aldık. İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere bütün 81 vilayetimizde bütün emniyet görevlilerimiz, izinde olmaksızın, o gece 24 saat görev başında olacaklar. 275 bin personelimiz görev başında olacak. Bizler de Ankara'da genel müdürlükte oluşturduğumuz kriz merkezinde saat 17.00'den ertesi gün 08.00'a kadar devamlı Türkiye'de yaşananları, yeni yıla giren vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı yaşamaması, vatandaşlarımızın huzur ve sükûnuna sıkıntı verebilecek herhangi bir olay olmaması adına biz bütün Türkiye'yi takip edeceğiz. Orada kameralarla 81 vilayeti izleyebilme şansımız var. 81 vilayetteki yaşanan olaylara anında müdahale edebilmek, herhangi bir olay yaşanmaması adına da bütün tedbirleri aldık. İstanbul özelinde de biliyorsunuz Valilik açıklama yaptı. 37 bin personelimizin tamamı görev başında olacak" dedi. 

"BENİM BİREBİR SORUMLULUK ALANIM DEĞİL"
"Taksim Meydanı yılbaşında açık olacak mı?" şeklindeki soruya Altınok, "Benim birebir sorumluluk alanım değil. Ona İstanbul Valiliğimiz karar verir. Zannediyorum karar verilirken de her türlü olasılığı, her türlü ihtimali göz önünde bulunduruyorlar. Vatandaşlarımızın bu manada bir sıkıntı yaşamaması adına, nasıl gerekli bir tedbir lazım geliyorsa onu yapıyorlar" diye cevap verdi.

(FOTOĞRAF)

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