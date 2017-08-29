Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli silahla yaralandı
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli...
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 82.5 arttı
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde...
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
ABD'de kütüphaneyi silahlı saldırı, ölü...
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu çocuklara aşılanmalı
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu...

Emniyet Genel Müdürü Altınok, sürücüleri uyardı

EMNİYET Genel Müdürü Selami Altınok, Konya'nın Kulu İlçesi'nde Konya- Ankara karayolundaki polis uygulama noktasında sürücüleri dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı. Altınok, bir sürücüyü de cep telefonuyla görüntülü olarak...

Emniyet Genel Müdürü Altınok, sürücüleri uyardı
EMNİYET Genel Müdürü Selami Altınok, Konya'nın Kulu İlçesi'nde Konya- Ankara karayolundaki polis uygulama noktasında sürücüleri dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı. Altınok, bir sürücüyü de cep telefonuyla görüntülü olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştürdü. Soylu da sürücüyü dikkatli araç kullanması konusunda uyardı.
Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Konya'nın Kulu İlçesi'nde Konya- Ankara karayolundaki polis uygulama noktasını denetledi. Burada sürücüleri dikkatli araç kullanmaları konusunda uyaran bulunan Altınok, iş için Ankara'dan Konya'ya gelen sürücü Hayrullah Tekin'i de cep telefonuyla görüntülü olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştürdü. Bakan Soylu, sürücü Tekin'in bayramını kutlayıp, iyi yolculuklar dileyerek, dikkatli araç kullanması konusunda uyarıda bulunup, 'Frene değil, kurala güven' kampanyasına destek vermesini istedi. 
Emniyet Genel Müdürü Altınok daha sonra Konya kent merkezine gelerek burada da uygulama noktaları ile Cumhuriyet Polis Merkezi'ni  ziyaret edip incelemede bulundu. Altınok, bir şehit ailesini, Mevlana Müzesi'ni ve Şems-i Tebrizi Türbesi'ni ziyaret etti.
Selami Altınok, bayramlarda kazaların önüne geçebilmek için trafik uygulamalarını artırdıklarını belirterek, Kurban Bayramı tatili boyunca 63 bin polis ve jandarmanın trafik uygulaması yapacağını söyledi. 'Frene değil, kurala güven' kampanyası başlattıklarını ifade eden Altınok, 
''Son 9 yılın kaza oranı ortalamasında baya düşüş sağladık. Bütün arkadaşlarımız tüm teşkilatımız bu işin içinde. Sadece trafik ekiplerimiz değil diğer birimlerimizde çalışan arkadaşlarımız da trafik ekiplerimizle beraber çalışıyor. 63 binin üzerinde jandarma ve polis teşkilatında görevli arkadaşlar trafik uygulamasında bulunuyor. Amacımız bu bayramda kazaların ölümlerin daha az olduğu, insanların sevdiklerine daha rahat ulaşabildikleri bir ortamı sağlamak'' dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314