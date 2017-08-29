Emniyet Genel Müdürü Altınok, sürücüleri uyardı

EMNİYET Genel Müdürü Selami Altınok, Konya'nın Kulu İlçesi'nde Konya- Ankara karayolundaki polis uygulama noktasında sürücüleri dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı. Altınok, bir sürücüyü de cep telefonuyla görüntülü olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştürdü. Soylu da sürücüyü dikkatli araç kullanması konusunda uyardı.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Konya'nın Kulu İlçesi'nde Konya- Ankara karayolundaki polis uygulama noktasını denetledi. Burada sürücüleri dikkatli araç kullanmaları konusunda uyaran bulunan Altınok, iş için Ankara'dan Konya'ya gelen sürücü Hayrullah Tekin'i de cep telefonuyla görüntülü olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştürdü. Bakan Soylu, sürücü Tekin'in bayramını kutlayıp, iyi yolculuklar dileyerek, dikkatli araç kullanması konusunda uyarıda bulunup, 'Frene değil, kurala güven' kampanyasına destek vermesini istedi.

Emniyet Genel Müdürü Altınok daha sonra Konya kent merkezine gelerek burada da uygulama noktaları ile Cumhuriyet Polis Merkezi'ni ziyaret edip incelemede bulundu. Altınok, bir şehit ailesini, Mevlana Müzesi'ni ve Şems-i Tebrizi Türbesi'ni ziyaret etti.

Selami Altınok, bayramlarda kazaların önüne geçebilmek için trafik uygulamalarını artırdıklarını belirterek, Kurban Bayramı tatili boyunca 63 bin polis ve jandarmanın trafik uygulaması yapacağını söyledi. 'Frene değil, kurala güven' kampanyası başlattıklarını ifade eden Altınok,

''Son 9 yılın kaza oranı ortalamasında baya düşüş sağladık. Bütün arkadaşlarımız tüm teşkilatımız bu işin içinde. Sadece trafik ekiplerimiz değil diğer birimlerimizde çalışan arkadaşlarımız da trafik ekiplerimizle beraber çalışıyor. 63 binin üzerinde jandarma ve polis teşkilatında görevli arkadaşlar trafik uygulamasında bulunuyor. Amacımız bu bayramda kazaların ölümlerin daha az olduğu, insanların sevdiklerine daha rahat ulaşabildikleri bir ortamı sağlamak'' dedi.



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