Emniyet Genel Müdürü Altınok, sürücüleri uyardı (2)

EMNİYET MÜDÜRÜ AKSARAY'DA TRAFİK UYGULAMASINA KATILDI

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Konya'da programın ardından Aksaray'a geçti. Altınok, Aksaray Valisi Aykut Pekmez, AK Parti Milletvekili Mustafa Serdengeçti, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, İl Jandarma Komutanı Yarbay Fuat Anık, , İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve emniyet mensupları tarafından karşılandı.

Aksaray – Adana karayolundakı trafik polislerinin uygulama noktasına gelen ve burada durdurulan bir sürücüyle, sohbet eden Altınok, “Emniyet kemerinizi takıyorsunuz, hem kendi güvenliğinizi, hem trafikteki diğer vatandaşlarımızın güvenliğini tehlikeye atmıyoruz. Frene değil, kurala güveneceğiz. Kurallara uyacağız, Allah yolunuzu açık etsin, Allah kaza bela vermesin, iyi bayramlar diliyorum” dedi.

Mersin – Ankara seferini yapan yolcu otobüsünü durduran Altınok, otobüs sürücüsünü dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu ve yolcularla sohbet etti. Kent merkezindeki polis merkezini ziyaret eden Altınok, Gaziantep Polis Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olan bugün ilk görevine başlayan polis memuru 29 yaşındaki Mehmet Yusuf Elma'ya, “İlk gününde şanslı adamsın genel müdür geldi. Allah yardımcımız olsun” dedi.

Bugün Ankara, Konya ve Aksaray'da bayram için yapılan trafik denetim noktalarını kontrol ettiğini belirten Altınok, ''Aksaray’ın benim için ayrı bir önemi var. Bizim ilk göz ağrımız ve dostlarımın olduğu çok güzel bir memleket'' dedi.

Kazaların azaldığını belirten Altınok, ''Kazaların daha az olması noktasındaki tedbirlerimizin, hepsinin payı var, ama her şeyden önce milletimizin bu noktada gösterdiği hassasiyetin, gayretin çok büyük payı var. İnşallah bayram sonrasında da hiç kaza olmasın istiyoruz. Hiç kimsenin canı yanmasın istiyoruz. Ama en az olabilecek noktada gayretlerimizi göstermeye çalışıyoruz.''dedi.

Altınok, 26 Ağustos 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde PKK’lı teröristlerin bomba yüklü kamyonla gerçekleştirdikleri hain saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi gördüğü sırada 29 Eylül 2016 tarihinde şehit olan polis memuru Sefa Altınsoy’un ailesini ziyaret etti

FOTOĞRAFLI