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Emlak dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi (1)

  Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,()  BEYLİKDÜZÜ ve Esenyurt bölgelerinde emlak alışverişi sırasında vatandaşı dolandıran çeteye yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sahte...

GENEL 21.10.2019, 11:07
Emlak dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi (1)

 

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,()  BEYLİKDÜZÜ ve Esenyurt bölgelerinde emlak alışverişi sırasında vatandaşı dolandıran çeteye yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sahte emlak ofisi açarak ev ya da arsa almak isteyen kişileri dolandırdıkları iddiasıyla geçen hafta yapılan operasyonda 8'i kadın 30 şüpheli gözaltına alınmıştı.

(FOTOĞRAF)

 

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